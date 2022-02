10Days introduceert verkoop van tweedehands items

Nederlandse kledingmerk 10Days introduceert 10Days For Good. Het merk gaat onder het initiatief pre-loved, een ander woord voor tweedehands, items van het merk verkopen in de eigen winkel in Amsterdam. 10Days maakt dit bekend in een persbericht.

Klanten kunnen maximaal 3 items per keer in leveren bij de conceptstore in Amsterdam. Deze items worden dan, mits in perfecte staat, door 10Days teruggekocht voor een vaste prijs, aldus het persbericht. Dit bedrag wordt aan de klant gegeven in vorm van een voucher. Klanten die een item inleveren worden gevraagd een bericht achter te laten voor de nieuwe eigenaar van het item.

FashionUnited heeft contact gezocht met 10Days over items die niet in perfecte staat verkeren. In het persbericht komt niet naar voren of deze ook ingeleverd kunnen worden en bijvoorbeeld recycled worden. Bij reactie van 10Days zal dit artikel worden geüpdatet.