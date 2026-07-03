10DAYS over SS27: ‘A Recipe to Living Well’

FashionUnited sprak met 10DAYS over de voorjaar/zomer 2027-collectie (SS27), van het concept en het kleurenpalet tot de items waarmee retailpartners dit seizoen aan de slag kunnen.

A Recipe to Living Well

SS27 staat in het teken van A Recipe to Living Well, vertelt het merk. In plaats van trends te volgen, liet 10DAYS zich inspireren door dagelijkse rituelen die bijdragen aan een gevoel van balans, zoals voeding, beweging, frisse lucht en momenten van zelfzorg. "Bij 10DAYS geloven we dat wanneer je goed voor jezelf zorgt van binnenuit, je dat ook uitstraalt."

Deze filosofie vertaalt zich naar expressieve, ontspannen silhouetten, comfortabele stoffen en een kleurenpalet geïnspireerd op voedzame ingrediënten. Elke maandelijkse levering vormt een nieuw hoofdstuk binnen het verhaal van de collectie, waardoor deze zich gedurende het seizoen verder ontwikkelt en tegelijkertijd één samenhangend geheel blijft.

Comfort, tijdloosheid en functionaliteit blijven de kern van het DNA van 10DAYS. SS27 voegt daar een meer verfijnde, vrouwelijke en gelaagde benadering van everyday dressing aan toe.

Credits: 10DAYS

Tastbaar comfort en een smaakvol kleurenpalet

De materiaalkeuze draait om tastbaar comfort en ontspannen luxe. Linnen blends, zachte twills, open zomerse knits en lichtgewicht jersey zorgen voor diepte en textuur, terwijl ze tegelijkertijd comfortabel en draagbaar blijven. Transparantie speelt eveneens een belangrijke rol, dankzij luchtige breistructuren en gelaagde stoffen die lichtheid toevoegen zonder in te leveren op comfort.

Het kleurenverhaal is geïnspireerd op ingrediënten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde levensstijl. Dark Cherry, Toasted Coconut, Seaweed, Olive, Almond, Walnut, Rhubarb, Black Truffle en de kleur van Dragon Fruit vormen de rode draad door de collectie. Samen creëren ze een kleurenpalet dat zich gedurende het seizoen ontwikkelt, terwijl alle tinten onderling moeiteloos te combineren blijven.

In plaats van losse seizoensthema's is iedere levering ontworpen om naadloos aan te sluiten op de maanden ervoor en erna, zodat klanten hun garderobe op een natuurlijke en duurzame manier kunnen blijven uitbreiden.

Accessoires in de hoofdrol

SS27 bouwt voort op de herkenbare key items van 10DAYS en voegt daar nieuwe stylingmogelijkheden aan toe. Relaxed tailoring, verfijnde denim, vrouwelijke jersey, lichtgewicht knitwear en moderne utility-items vormen de basis van de collectie.

Een van de opvallendste ontwikkelingen dit seizoen is de rol van accessoires. "Ze zijn niet langer een finishing touch, maar een integraal onderdeel van de look", aldus het merk. Riemen, kettingen en tassen worden stylingtools die een outfit meer vorm en karakter geven. Ook layering speelt een belangrijke rol, waarbij de focus verschuift van losse producten naar complete outfits. Dat biedt retailers meer mogelijkheden om klanten te inspireren met styling. De collectie bestaat uit vier maandelijkse leveringen die elk een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het verhaal, terwijl ze tegelijkertijd naadloos aansluiten op eerdere leveringen.

Credits: 10DAYS

Ontworpen voor een leven in beweging

De collectie is ontworpen voor vrouwen die zich moeiteloos bewegen tussen verschillende momenten van de dag. Werk, reizen, stadsleven, vakanties en vrije tijd lopen steeds vaker in elkaar over, en kleding moet die flexibiliteit ondersteunen.

"De klant van vandaag zoekt minder items, maar van betere kwaliteit. Items die comfort combineren met een verzorgde uitstraling", aldus het merk. "Ze wil kleding die ontspannen aanvoelt, maar tegelijkertijd doordacht, veelzijdig en onderscheidend is."

"Bij 10DAYS ontwerpen we niet voor gelegenheden, maar voor een lifestyle", voegt het merk toe. SS27 weerspiegelt die filosofie met tijdloze ontwerpen die op verschillende manieren gedragen en gecombineerd kunnen worden, met een focus op langdurig gebruik in plaats van seizoensgebonden consumptie.

Bouwen aan een blijvende garderobe

Met het oog op de toekomst blijft de focus liggen op het verder versterken van de lifestylewereld van 10DAYS. "In plaats van onszelf steeds opnieuw uit te vinden, blijven we verfijnen wat het merk kenmerkt: tijdloos design, ontspannen dressing en collecties die zich van seizoen tot seizoen op een natuurlijke manier ontwikkelen."

Het merk ziet steeds meer mogelijkheden in het creëren van een garderobe die over seizoenen heen blijft doorbouwen. Zo kunnen consumenten én retailpartners voortbouwen op bestaande favorieten, in plaats van ieder seizoen opnieuw te beginnen. Een visie die toekomstige collecties blijft vormgeven, naast doordacht design, veelzijdigheid en een sterke emotionele connectie met het merk.