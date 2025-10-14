10DAYS PS26: Smile Love - A way of Living

Tracksuits spelen dit seizoen de hoofdrol: in lagen, ontworpen met oog voor detail. Hoodies worden statement pieces — met ceintuur, rits of vernieuwde bodyshapes die verrassen. Kenmerkende elementen keren terug: het 10-monogram en de forever leopard. Tijdloze prints die met elke collectie opnieuw tot leven komen.

Credits: 10 Days

Zacht en sportief tegelijk bewegen de silhouetten richting travel-ready vormen. Aardetinten als dark truffle en fudge vormen de basis, met frisse accenten van zilver, helderblauw en klassieke krijtstreep. Een city-smart energy ontstaat waar comfort en stadse dynamiek elkaar ontmoeten.

Een seizoen met een glimlach. Om lief te hebben. Om te leven.

Met comfort als je constante metgezel.

