10DAYS versterkt partnership met KNHB in aanloop naar WK Hockey 2026

In juli 2025 maakte 10DAYS bekend officiële off-court sponsor te zijn van de nationale hockeyteams van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Met het WK Hockey 2026 in zicht, dat deze zomer wordt gehost door Nederland en België, zet het Amsterdamse lifestylemerk deze samenwerking in 2026 extra kracht bij.

Rondom het wereldkampioenschap wil 10DAYS zichtbaar bijdragen aan de beleving van het toernooi en het oranjegevoel onder fans en liefhebbers verder versterken.

Speciale WK Hockey 2026 collectie

Als onderdeel van deze intensivering lanceert 10DAYS in mei 2026 een speciale WK 2026 collectie. Deze unisex capsulecollectie bestaat uit twee T-shirts, twee sweaters en een cap. De collectie is geïnspireerd op de energie van het WK en sluit aan bij de herkenbare 10DAYS stijl: comfortabel, tijdloos en sportief.

Credits: 10DAYS

10DAYS pop-up store Wagener Stadion tijdens het WK

Daarnaast opent 10DAYS gedurende het WK een pop-up store op het terrein van het Wagener Stadion. In deze tijdelijke winkel wordt de volledige 10DAYS WK collectie verkocht, evenals de KNHB-selectie uit de Ten-D en 10DAYS365 collecties. De pop-up store vormt een centrale plek waar hockeyfans en bezoekers het merk en de collecties van dichtbij kunnen ervaren.

TikTok activatie met hockeyclubs

Naast de fysieke activiteiten initieert 10DAYS rondom het WK ook een TikTok challenge, met een focus op Nederlandse hockeyclubs. In samenwerking met een aantal topspelers worden clubs, teams en supporters uitgenodigd om actief deel te nemen. Met deze digitale activatie brengt 10DAYS het WK-gevoel breed het land in en wordt de verbinding tussen topsport en breedtesport versterkt.

Credits: 10DAYS

10DAYS kijkt vol enthousiasme uit naar een bijzonder hockeyjaar en wenst alle spelers veel succes in de aanloop naar en tijdens het WK Hockey 2026.