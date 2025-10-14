10TH Anniversary Edition PREVIEW MEN

PREVIEW MEN X 05.01.26 | 10:00 - 16:00

PREVIEW MEN biedt een unieke sfeer waar product, mens en service centraal staan. CAST zorgt – zoals altijd – voor een verfijnde setting waarin bezoekers zich direct thuis voelen. Dankzij jarenlange ervaring, oprechte gastvrijheid en een scherp oog voor de behoeften van inkopers is deze vakbeurs uitgegroeid tot een vaste waarde in de agenda van menig professional.

“Er is een grote betrokkenheid bij een vaste groep inkopers/retailers maar toch missen we nog altijd een groep ervan uitgaande dat dit ook voor hen een relevant event is. Met het kwalitatief goede aanbod en de laagdrempeligheid heeft men bijna geen excuus om dit te missen”, aldus Marijn Verschure (General Manager CAST). Volgens CAST is juist die betrokkenheid van essentieel belang om de branche gezamenlijk vooruit te helpen. “De kracht van onze sector ligt in het samenkomen. PREVIEW is hét moment waarop merken, retailers en leveranciers elkaar ontmoeten, inspiratie opdoen en de nieuwste trends en ontwikkelingen op één plek kunnen zien.”, legt Verschure uit.

Credits: Preview Men

“Door als branche samen te blijven komen tijdens dit toonaangevende inkoopmoment, wordt niet alleen kennis gedeeld, maar ook een belangrijk signaal van saamhorigheid afgegeven.Die verbondenheid is onmisbaar om de sector toekomstbestendig te houden.”, aldus Marijn Verschure.

Wat kun je verwachten op deze jubileumeditie?

● Een exclusieve beleving ter ere van het 10-jarig bestaan

● Aangepaste openingstijden: 10:00 – 16:00 uur

● Afterparty van 16:00 – 18:00 uur met verrassende live acts

● Award Ceremony voor:

○ Best Buyer

○ Best Sales Representative

○ Best Sales Brand

De genomineerden voor deze prestigieuze awards worden binnenkort bekendgemaakt.

PREVIEW MEN is dé ontmoetingsplek voor modeprofessionals die vooruit willen kijken en hun collecties zorgvuldig willen samenstellen. Mis deze bijzondere jubileumeditie niet en laat je inspireren door de mooiste herencollecties van het komende seizoen.