14k goud elegant, moderne sieraden voor de vrouw die anders durft te zijn – Ontdek de Be Bold collectie

Ana Dyla lanceert de BE BOLD 14k gouden statement sieraden. Een spannende en diverse reeks aan verleidelijke sieraden - van bold tot edgy en bovenal ultra vrouwelijke sieraden.

Het Nederlandse sieradenlabel Ana Dyla werkt aan een betere en mooiere wereld middels eerlijke producten van een transparante en duurzame herkomst. De collectie past bij de diversiteit van elke vrouw: van simpele, draagbare designs tot uitgesproken ontwerpen voor speciale gelegenheden.

De prachtige sieraden van Ana Dyla zijn puur, sierlijk en stijlvol. Met inmiddels verschillende verkooppunten binnen Nederland, UK en Duitsland en een duidelijke visie is Ana Dyla met de Be Bold collectie klaar voor de next level.

Ana Dyla volgt het gehele productieproces op de voet; van het verzamelen van de edelstenen tot creatie van de sieraden. Niet alleen om een hoogwaardige kwaliteit van de sieraden te kunnen garanderen, maar ook om er verzekerd van te zijn dat de werkomstandigheden goed zijn. Ana Dyla is trots officieel B Corp gecertificeerd te zijn.

Beeld: Ana Dyla, Be Bold collectie, eigendom van het merk

De collectie bestaat uit kettingen, armbanden, ringen en oorbellen. Prijzen variërend tussen €249 - €9987,-. De collectie is vanaf vandaag beschikbaar op de webshop van Ana Dyla, en ook beschikbaar voor retailers.

Wil je meer weten over Ana Dyla sieraden ga naar www.anadyla.com. Wil je meer weten over de mogelijkheden tot Ana Dyla sieraden verkopen in jouw winkel? Dan kun je contact opnemen met Sernur Tekin +316 24 56 29 07 of via sernur@anadyla.com. Interesse in jouw sieraden label? Ana Dyla biedt de mogelijkheid tot ethische en duurzame productie, voor meer informatie neem contact op met Hatice Tekin +316 28 61 32 90 hatice@anadyla.com.

