15 jaar Fabienne Chapot: Wat is de kracht achter het merk?

Het merk Fabienne Chapot tikt in september de vijftien jaar aan. Waar het bedrijf ooit startte als accessoiremerk Fab., is het inmiddels uitgegroeid tot lifestylemerk Fabienne Chapot met bijna 1.000 verkooppunten. Waardoor is dit merk zo succesvol? FashionUnited spreekt niet alleen met de oprichter, maar laat ook enkele retailers aan het woord.

Hoewel Chapot in een totaal andere levensfase zit dan toen ze met het merk, toen nog genaamd Fab., begon, voelt 15 jaar eigenlijk nog heel kort. “Er is heel veel gebeurd, maar het leven gaat aan de andere kant ook heel snel. ” Er mag dan een hoop gebeurd zijn, de ondernemer is nog verre van klaar. Er is duidelijk nog veel meer wat Fabienne Chapot kan verkennen - van productcategorieën tot andere markten.

De kracht van Fabienne Chapot: retailers én de oprichter vertellen

Het begon allemaal vijftien jaar terug met het accessoiremerk Fab. Chapot had gekozen voor de universiteit en niet voor een modeschool, maar toch bleef haar wens om de mode in te gaan kriebelen. Ze besloot zich op accessoires te richten, een categorie die ze wat meer instapklaar achtte aangezien er geen maatvoering bij kwam kijken. De eerste collectie was meteen succesvol en Chapot bleef de winst steeds in het bedrijf investeren. Ze realiseerde zich dat ze echt stappen kon maken met het bedrijf, zoals bijvoorbeeld de kleding in, maar dan had ze wel een investeerder nodig. “Een droom investeerder,” zo vertelt ze. Iemand die niet alleen financieel kon helpen, maar die ook een lange termijn visie had en haar kon coachen op de weg ernaartoe. Die vond ze en daarbij trok ze ook diverse adviseurs en professionals uit de business aan.

Het was tijd om stappen te maken. De naam werd veranderd van Fab naar Fabienne Chapot en het merk waagde de sprong om kleding te maken. “Als je het hebt over authenticiteit en een persoonlijke touch, dan zit dat in de naam Fabienne Chapot. Mijn naam. Het was daardoor ook wel makkelijker om uit te leggen waarom het merk zo heet,” lacht ze tijdens het videogesprek. “Het was een mooie stap, niet alleen naar kleding, maar ook professioneel, iets meer sophisticated. Dan werkt een nieuw logo en een nieuwe naam om die stap te maken. Ik heb er geen moment spijt van gehad.”

Eigenaar en inkoper van Tally Ho, Barbara van Leyen: “We hebben Fab verkocht - de portemonnees en de tassen. Het verkocht erg goed maar na een paar jaar zijn we op zoek gegaan naar wat anders. Op een gegeven moment kregen we een uitnodiging om bij Fabienne Chapot op de beurs te komen kijken. Toen we op de stand kwamen waren we enorm enthousiast, de collectie was echt een schot in de roos! We hebben het meteen ingekocht en hebben het nu nog steeds in de winkel.” “De collectie is anders dan andere merken, juist omdat het zo vrolijk en kleurrijk is en het blijft volwassen en chique. Fabienne gebruikt altijd bijzonder mooie stoffen. Maar de echte kracht vind ik dat het een positief en flexibel bedrijf is. Fabienne is altijd opzoek naar een win-win situatie. Ze denkt onnederlands groot, wat ik erg bewonder. Ik hoop dat we nog lang mogen samenwerken.”

Of het allemaal rozengeur en maneschijn is geweest? Dat niet. “De verkeerde keuzes brengen je naar de juiste keuzes,” zo licht Chapot toe. Zo heeft het bedrijf nog voordat het de kledingmarkt instapte, productie problemen gehad in India. “Ik ben veel te makkelijk overgestapt van het ene land naar het andere land.” Ook geeft Chapot eerlijk aan dat het DNA van het merk een tijd verloren is geweest.

Uitgesproken prints, een flinke dosis lef en nooit moody: 15 jaar Fabienne Chapot

Dat DNA van Fabienne Chapot is nou net waar we nieuwsgierig naar zijn. Gevraagd naar de kenmerken van het merk en haar doelgroep, kan Chapot een hoop vertellen. “Er zit positiviteit in ons merk. We willen mensen op een bepaalde manier vrolijk maken. Het moet een product zijn dat comfortabel is en dat je alleen maar mooier maakt.” Daarnaast ziet Chapot haar merk toch wel als uitgesproken en met een knipoog. Het meest herkenbare van het merk zijn toch wel de prints, die door twee creatives met de hand gemaakt worden. “Je ziet dat er leven in zit en dat er liefde in zit.” Wat maakt een print nou echt Fabienne Chapot? “Het is soms moeilijk om uit te leggen wat ons aantrekt, maar er zit altijd iets positiefs in een print. Het moet nooit moody zijn, dat zijn we niet.”

Eigenaar en inkoper van Orangebag, Tineke Sluiter. Verkoopt sinds zomer 2017 het merk: “Fabienne Chapot is voor Orangebag.nl een belangrijk merk, omdat het visueel heel sterk is door de prachtige prints en het kleurgebruik. Online werkt dat heel erg goed. Knap hoe in korte tijd Fabienne Chapot een hele duidelijk eigen, herkenbare stijl heeft ontwikkeld. Een stijl die vooral krachtige, zelfstandige vrouwen aanspreekt die een statement durven te maken met hun outfit, een echte Orangebag vrouw dus.”

Ondanks de kenmerkende stijl, is er niet maar één vrouw of doelgroep die het merk aantrekt. Chapot vertelt dat er vrouwen zijn die elke dag gekleed gaan in het merk, of juist mensen zijn die met een item van Fabienne Chapot juist een keer uit hun comfort zone stappen. Leeftijdsgebonden? Dat is het merk niet. “Ik weet niet of er een hele rode draad zit in de karakters die het merk kopen, maar als ik het zou mogen benoemen, denk ik dat het vrouwen zijn die onafhankelijk zijn, eigen keuzes maken en die wat durven. Lef zit ook wel echt als kernwaarde in ons merk.” Over het algemeen een vrouw die niet te veel binnen de lijntjes kleurt, ‘maar ik vind het ook heel leuk als er iemand iets koopt die juist binnen de lijntjes kleurt en zich toch aangetrokken voelt tot een item’.

Hoewel de naam van Fabienne Chapot op de winkels en in de labels in de kleding prijkt, benadrukt de ondernemer dat ze niks kan zonder haar team. “Daar blijf ik bij, uiteindelijk doe je het echt met elkaar. Het is zo fijn als je elkaar versterkt,” zo vertelt ze. “Je moet het ook niet allemaal zelf willen doen. Als alles afhankelijk zou zijn van mij binnen het bedrijf, is dat natuurlijk ook niet slim.” Met het team timmert ze nu hard aan de weg om het merk in Duitsland net zo goed neer te zetten als in Nederland. “Dat betekent het opzetten van eigen showrooms en een wholesale-tak, eigen webshop, marketing en uiteindelijk eigen winkels.” Daarnaast staat productuitbreiding ook nog hoog op de wensenlijst. Desgevraagd antwoord Chapot dat ze resort- en swimwear zou willen toevoegen aan de collectie. Maar eerst het 15-jarige jubileum vieren in september met een speciale capsule collectie die terugblikt op de iconische items van het merk.

Inkoper bij Rinsma Modeplein, Anita Reinders. “Fabienne Chapot is echt een vaste waarde en een toevoeging bij ons in de winkel geworden. Vanaf de eerste lancering van haar fashionlijn met de unieke prints heeft ze fans aan zich weten te binden. We zien de items voornamelijk gedragen geworden door zelfverzekerde vrouwen die zich vrouwelijk kleden, maar wel van een stoere twist houden. Het is bewonderenswaardig hoe Fabienne Chapot zich binnen haar vertrouwde handschrift weet te vernieuwen en haar collectie weet uit te breiden. In de loop van de jaren zijn er heel wat meters Fabienne Chapot in onze winkel bijgekomen en is ook de doelgroep uitgebreid. Dat is mede dankzij de prettige samenwerking en de ondernemersspirit van Fabienne Chapot. Terwijl andere merken risico’s gingen mijden, heeft Fabienne Chapot in coronatijd juist kansen gezien. Er is risico genomen in vernieuwende styles en in het aanleggen van een voorraad waardoor wij in coronatijd een enorme groei hebben kunnen maken met Fabienne Chapot. We zijn ontzettend blij met deze samenwerking en hopen deze de komende jaren voort te zetten.”