20 jaar samenwerkingen: H&M brengt oude designer samenwerkingen terug

In 2004 creëerde H&M een tot dan toe ondenkbare vorm van samenwerking met een collectie van designer Karl Lagerfeld. Sindsdien volgden er jaarlijkse samenwerkingen met topontwerpers, die nu worden gevierd met een reis door de tijd ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de lancering.

Als onderdeel van een pre-loved initiatief biedt het Zweedse modeconcern haar klanten nu de mogelijkheid om kledingstukken van eerdere designer samenwerkingen opnieuw aan te schaffen. Dit kondigde H&M maandag aan. De tweedehands kledingstukken van de verschillende samenwerkingen worden aangeboden in samenwerking met de online marktplaats Sellpy en andere vintage retailers.

“Door te werken met tweedehands stukken kunnen we deze collecties terugbrengen voor modefans en hen de kans geven om opnieuw van deze collecties te houden, terwijl we iconische modemomenten van H&M en 's werelds beste ontwerpers introduceren bij een nieuwe generatie,” zei H&M Creative Director Jörgen Andersson.

De selectie bevat ontwerpen van ontwerpers als Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Marni en Versace. De stukken zijn verkrijgbaar in zeven steden, te beginnen met een drop in Parijs op 24 oktober. Verdere stops zullen volgen in Londen, Milaan, New York, Barcelona, Stockholm en tot slot in Berlijn op 30 oktober. Na de winkelacties volgt op 31 oktober een online drop.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.