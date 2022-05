2023 Lifestyle Trends

De natuur in

Van een dagje wandelen tot een paar maanden rondtrekken in een camper, door pandemie hebben consumenten een nieuwe liefde ontwikkeld voor het eropuit trekken in de natuur. De vraag naar outdoorkleding, of "Gorpcore" , weerspiegelt deze trend.

In het komende jaar zullen stedelingen in de VS, van gezinnen met jonge kinderen tot gepensioneerden, steeds vaker verhuizen naar gebieden buiten de stad, net zoals ze dat sinds begin 2020 doen. Dit is het gevolg aan een combinatie van factoren, naast COVID-19, de astronomische stijging van huizenprijzen in de binnensteden bijvoorbeeld en ook het woningtekort en de toenemende drukte in de stad en van geweldsmisdrijven.

Sociaal activisme ontmoet Corporate America

Nu de Amerikaanse verkiezingscampagnes voor 2024 op gang komen, zullen Amerikanen van alle leeftijden, van Boomers tot Gen Z, zich verenigen tegen extreemrechtse en antidemocratische standpunten. Zij verwachten van bedrijven dat zij hen steunen. Hoe meer consumenten erop vertrouwen dat bedrijven hun stem laten horen in kwesties die voor hen van belang zijn, hoe meer investeerders dergelijk activisme zullen zien als een verlengstuk van de bedrijfsbelangen en niet als een afgeleide daarvan.

Op zoek naar een betere 'jij'

Veel mensen hebben tijdens de pandemische lockdowns hun vaardigheden verbeterd. Dit is een trend die in 2023 zal aanhouden. Consumenten merkten dat ze genoten van activiteiten zoals het volgen van online cursussen, het uitproberen van veganistische recepten, het leren van een vreemde taal of het bespelen van een muziekinstrument. Tegelijkertijd zijn gevoelens van depressie en angst mondiaal sterk toegenomen en welzijnsexperts helpen mensen manieren te vinden om met de negativiteit om te leren gaan.

Extreem rondtrekken door de wereld

Nu mensen weer vrij kunnen reizen, van Vietnam tot Nigeria, zullen zij plezier beleven aan het bezoeken van landen waarvan zij nooit hadden verwacht dat zij die zouden bezoeken, vooral in Azië en Afrika. Dit zal ook gelden voor ouders die, na twee jaar thuisonderwijs, ervoor kiezen hun kinderen via reizen wereldwijzer te maken.

Denken in blauwe lucht

Tijdens het inkoopseizoen FW22 heeft denim een enorme impact gehad en was het in de meest uiteenlopende versies te zien op de grote catwalks. Het is een trend die in 2023 zal aanhouden omdat consumenten op zoek zijn naar kleding die modieus is, maar het comfort heeft van de sweats die ze tijdens de pandemie droegen. De looks variëren van blauwe denim jeans met een wit shirt of tanktop en sneakers tot ingewikkeld gestencilde en geborduurde dubbele denim ensembles en opvallende jassen.