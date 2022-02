FW22-trend: Alles over gorpcore

In juni 2016 toonde Miuccia Prada, die altijd op trends voorloopt, een lente/zomer 2017 herencollectie vol verwijzingen naar een levensstijl in de buitenlucht, met onder meer wandelkleding, rugzakken en waterflessen aan utilitaire riemen.

Prada Menswear SS17/Catwalk Pictures

Een paar maanden later bedacht Jason Chen van 'The Cut' de term 'gorpcore' om een modestijl te beschrijven waarin streetwear en sportkleding samensmelten met kampeer- en wandeluitrustingcomponenten. De term 'gorp' is een acroniem voor 'good ol' raisins and peanuts,' een uitdrukking die verwijst naar een snack die geliefd is bij wandelaars en natuurliefhebbers. In de mode wordt hiermee een mix van functionele bovenkleding, utilitaire kleding en tech-wear bedoeld. In de begindagen zinspeelde gorpcore op voornamelijk functionele basisproducten. Tot de belangrijkste items behoorden puffers, jacks en vesten, waarvan The North Face's 'Nuptse'-jack de onbetwiste koning was; waterdichte shells werden een gorpcore-staple en Arc'teryx' Gore-tex shelljacks werden erg populair ondanks het forse prijskaartje van rond de 600 dollar; retro-uitziende fleecetops zoals Patagonia's klassieke retro-X fleecejack en cargobroeken zoals Arc'teryx' nieuwe System_A Paltz-broek werden allemaal bestsellers.

Meer weten over gorpcore? Bekijk hier een video over hoe de gorpcoretrend praktische mode, fashion cool maakt.

Mammut/Arc’teryx

Begin 2019 haalde singer-songwriter Frank Ocean de krantenkoppen toen hij een oranje jas van het merk Mammut met een Arc'teryx olijfgroene muts combineerde in zijn outfit op de front row van de Louis Vuitton menswear show. En op die manier verplaatste gorpcore zich van de bergen naar de hoogten van de mode-industrie.

De samensmelting van klassieke outdoor merken met high-end labels heeft geresulteerd in een aantal opmerkelijke samenwerkingen.

Eind 2020 kondigde Gucci een samenwerking aan met The North Face om een collectie van ready-to-wear, schoeisel en bagage te maken, geïnspireerd op North Face stijlen uit de jaren '70. Verschillende stukken zijn voorzien van een gecombineerd logo dat North Face's drie gebogen lijnen en Gucci's groene en rode streep mengt. Een jaar later volgde de levering van een tweede seizoen. Als knipoog naar de milieu-inspanningen van beide merken wordt voor de lijn Econyl gebruikt, een nylonweefsel met handelsmerk dat is gemaakt van hergebruikte materialen zoals visnetten. Bovendien voldoet alle dons die in de tweede collectie wordt gebruikt aan de certificering voor de Responsible Down Standard van Control Union.

Jil Sander + Arc'teryx

Eind 2021 ging Jil Sander, het merk dat bekend staat om zijn minimalistische benadering van haute couture, een samenwerking aan met Arc'teryx uit Vancouver. Arc'teryx is een merk dat zowel geliefd is bij buitensporters als bij beroemdheden zoals Drake en Travis Scott. Wijlen Virgil Abloh was ook bekend als fan.

MSGM FW21/Catwalk Pictures

Gorpcore, dat nu al minstens 7 jaar bestaat, is dus geen nieuwe trend, maar recente omstandigheden laten zien dat het wel eens een blijvertje zou kunnen zijn.

De pandemie heeft de behoefte doen ontstaan om steeds meer tijd buiten door te brengen, zelfs in hartje winter. Van wandelen, joggen of fietsen om wat beweging en frisse lucht te krijgen, tot op straat in de rij staan voor een PCR-test of dineren in een openluchtrestaurant als enige manier om veilig af te spreken met vrienden. Volgens Nylon Magazine "is met deze opkomst de esthetiek van gorpcore geëvolueerd, en de outdoor-industrie, evenals nieuwe merken, reageren met een meer inclusieve en fashion-forward benadering."

Dit is zeker terug te zien in de Pre-fall collecties met gorpcore stijlen in felle kleuren. Kijk uit naar meer versies tijdens de mannenmodeweken FW22.