22-jarige Buchan ontwerpt capsulecollectie voor America Today

Het jonge streetwearmerk Buchan, naar de 22-jarige ontwerper Elijah Buchan, landt in de grote winkelstraat door een samenwerking met America Today. Vanaf 30 oktober ligt zijn capsulecollectie in zes Nederlandse winkels, plus nog zeven filialen in het buitenland. Dat blijkt uit een bericht van Buchan op Instagram.

De collectie bestaat uit een limited edition Blue Reversible Fleece, twee hoodies en twee T-shirts. “Het is het resultaat van tien maanden ontwerpen, brainstormen en samenwerken,” vertelde Buchan aan de Belgische nieuwssite HLN.

America Today, opgericht in 1989, begon met de overtuiging van drie ondernemers (Mike Spits, Ivo Hulshoff, Bart Hulshoff) dat streetwear niet alleen thuishoort in het Amerikaanse straatbeeld. Met deze samenwerking kan Buchan, als fris gezicht in de mode, een eigentijdse invulling geven aan die missie, gericht op een nieuwe generatie liefhebbers van streetwear en ‘urban’ - stijlen die weer terug in de mode zijn.

Buchan opende eerder winkels in Gent en afgelopen zomer in Brussel, met een lange rij fans voor de deur. Die populariteit is mede te danken aan het sociale mediabereik van het merk, met ruim 100.000 volgers op Instagram en TikTok.