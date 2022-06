28 jaar NONO girls, van design tot collectie

Hoe zorg je ervoor dat je als kinderkledingmerk relevant blijft? NONO bestaat al 28 jaar en elke dag wordt er intern de vraag gesteld: Wat is de kracht van het merk? Waarin is het merk uniek? En hoe sluiten de collecties aan bij de vraag van de klanten? Elke bijdrage moet er toe doen. Iedere collectie weer.

NONO is blijven schakelen: op de trends in blijven spelen, zonder eigenheid te verliezen. Dat is niet makkelijk, maar daardoor is het merk nooit een korte hype geworden en hebben consequent zowel kwaliteit, als een eigen gezicht behouden. In de loop der tijd hebben we veel creativiteit voorbij zien komen: van de leukste harembroeken (seizoenen lang een hit!), tot onverwoestbare T-shirts en jurken die je ook als rok kunt dragen…

De missie van NONO is om jonge meiden aan te moedigen op zoek te gaan naar hun eigen identiteit.

Designer Karlijn Kragting:

“NONO wil een gids zijn voor jonge meisjes. Niet door het goede voorbeeld te geven of door op te treden als leerkracht of ouder, maar door een inspirerende facilitator te zijn. NONO biedt de tools, de stimulans en inspiratie voor hun reis van verkenning en zelfexpressie. Wij laten kinderen zoeken naar wie ze willen zijn. Hun kleding reflecteert wie ze zijn, dat wat ze dragen helpt ze hun plek in deze wereld te vinden. Wij geloven in hún ideeën en motiveren ze zichzelf serieus te nemen. Wij helpen ze hun eigen, unieke persoonlijkheid te ontwikkelen, die ze met hun kledingstijl kunnen onderstrepen”

De nieuwste collectie van NONO, zomer 2023, hangt al weer in onze showroom. Klaar voor de aankomende fotoshoots en beursbezoeken.

Karlijn: “Ook in deze collectie zal je zien dat we een breed kader creëerden, waarbinnen onze doelgroep eenvoudig hun eigen keuzes kan maken. Op elkaar afgestemde thema’s en kleuren zorgen hiervoor. Daarnaast kunnen kids experimenteren met verschillende stijlen en combinatie mogelijkheden”.

Relevant zijn in een wereld waarin we vandaag de dag leven, betekent ook dat je aandacht moet uitgaan naar duurzaamheid. Ook daar is NONO volop mee bezig en daar zal binnenkort meer over uit de doeken worden gedaan.

Uitdagingen gaat NONO niet uit de weg. Dat houdt hen scherp, flexibel en consciëntieus.. Een echt ‘comeback kid’…, dus je leest snel meer…

NONO is onderdeel van BRNDWRKS/Jolo Fashion Group en is gevestigd in Amsterdam.

De NONO zomercollectie 2023 hangt vanaf 5 juli in onze showroom. Op zondag 3 juli staat NONO op de Sunday School in de Fabrique in Maarssen (hal: de Smederij ) en neemt van 2 t/m 4 juli deel aan de Playtime in Parijs (standnr. B20).

Nono, eigendom van het merk.