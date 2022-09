3 jonge en verantwoorde modemerken van Who's Next om in de gaten te houden

Parijs - Meer dan 30 procent van de merken die begin september bij Who's Next aanwezig waren, namen voor het eerst deel aan de Parijse modebeurs. Hier zaten een paar veelbelovende jonge labels tussen die tijdens de pandemie werden gelanceerd en nu een partnerschap willen aangaan met multibrand retailers.

FashionUnited licht drie labels uit met een verantwoorde benadering van mode, of het nu gaat om 3D-geprinte sieraden van algen en koffieafval of PFC-vrije regenjassen met subversieve patronen.

Suagongo

Het Spaanse sieradenmerk Suagongo combineert 3D-technologie met de natuur. Alle minimalistische ontwerpen, van ringen tot oor-accessoires en armbanden, worden gemaakt met 3D-printers in het Spaanse Ourense. Ondanks de futuristisch ogende technologie creëren de vormen van de sieraden een bijzonder, organisch gevoel. Het gelaagde effect dat ontstaat door het 3D-printproces voegt een subtiele, tactiele textuur toe aan de stukken.

Totem oorbellen van Suagongo. Image: Suagongo

Suagongo werd in 2020 opgericht door Alba Gonzalez en Raquel Suarez, twee vriendinnen uit de Spaanse regio Asturië, die ook een inspiratiebron is voor de collectie. Samen begonnen ze het proces van 3D-printen te onderzoeken en ontwikkelden ze stukken van duurzame materialen zoals polylactide (thermoplastische polymeren van melkzuur), gecombineerd met afval van koffie, algen, bier of wilgen die een aparte kleur aan de sieraden geven.

Tot nu toe heeft het merk maar liefst 30 modellen ontwikkeld, waarbij elke collectie vier tot vijf verschillende kleurstellingen bevat van verschillende materialen. In het begin werden de 3D-sieraden uitsluitend online verkocht, maar nu heeft het label een winkel geopend in Ourense en wil het samenwerken met andere detailhandelaren.

Bestseller: Alga oorbel, Andia armband

Verkooppunten: eigen online shop, 5 multibrand stores waaronder winkels in Griekenland en Spanje

Prijsklasse detailhandel: 29 euro tot 47 euro, van kleine tot grotere 3D stukken

Productie: in eigen atelier in Ourense, Galicië

De Josy broek and the Lou gebreide top zijn bestsellers Nitah, het merk uit Lille. Beeld: Nitah

Nitah

Het damesmodemerk Nitah combineert strakke en elegante ontwerpen met een ambachtelijk gevoel dat wordt opgeroepen door handgebreide en gehaakte topjes. "De inspiratie komt uit het Middellandse Zeegebied en Marokko," zei oprichtter Elise Dupuy bij Who's Next. "Ik put uit mijn afkomst, ik ben Frans-Marokkaans en ik ben erg geïnspireerd door vakmanschap." Met een knipoog naar haar afkomst heeft ze het label ook vernoemd naar haar Marokkaanse grootmoeder en naaier, Anna Benitha, die haar liefde voor mode heeft doorgegeven.

Dupuy richtte haar label vorig jaar op in Lille, een stad in het noorden van Frankrijk. De collectie wordt alleen in Frankrijk geproduceerd en bestaat momenteel uit 24 items, exclusief kleurvariaties. De handgebreide tops worden gemaakt door vrouwen uit Lille die het minder goed hebben, om hen te helpen meer inkomen te verdienen.

Nitah begon met de verkoop aan eindklanten via haar eigen online winkel en het label wordt sinds vorig jaar ook verkocht in verschillende winkels in Europa en de VS.

Bestseller: Gebreide tops Alya en Lou, Josy broeken

Verkooppunten: tien multibrand stores, waaronder Maison de Nines in Marseille, La Case Paulette in Berlijn en Shop Martine in Toulouse.

Prijsklasse: 100 euro voor een shirt tot 220 euro voor een jumpsuit

Productie: Frankrijk

Beeld: Nitah

Rainodd

Bianca Benloukil kwam op het idee om een stijlvol regenkledinglabel op te richten toen ze op Bali woonde. Ze merkte tijdens het zware regenseizoen op het eiland dat de huidige markt voor poncho's "een groot gebrek aan stijl" heeft en meestal niet duurzaam is.

Benloukil nam uiteindelijk ontslag bij een prestigieus creatief bureau in Parijs en verhuisde vorig jaar naar Amsterdam om haar label Rainodd op te richten. Haar nieuwe thuis kent ook veel plotselinge en hevige stortbuien. De online-shop van Rainodd is afgelopen november gelanceerd en nu wil de oprichter contact zoeken met retailers.

Poncho van Nitah. Beeld: Nitah

Rainodd biedt momenteel uniseks regenponcho's aan met vijf verschillende patronen, die ook door Benloukil zijn ontworpen. Ze gebruikt alleen gecertificeerde stoffen van gerecyclede plastic flessen zonder PFC's of perfluorkoolstoffen, die meestal worden gebruikt om regenkleding waterafstotend te maken, maar kankerverwekkende stoffen bevatten.

En de oprichter en creatief directeur heeft al meer ideeën voor regenachtig weer - zoals trench coats en ‘bucket hats’. De ontwerpen liggen al klaar, maar ze wacht eerst af hoe de poncho's worden ontvangen voordat ze meer producten lanceert.

Bestseller: regenponcho met LSD- en schildpadmotief

Verkooppunten: eigen website en binnenkort bij Kiliwatch in Parijs

Prijsklasse: 125 euro

Productie: China

Beeld: Rainodd

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.