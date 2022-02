3 opkomende merken om in de gaten te houden tijdens Kopenhagen Fashion Week FW22

De Kopenhagen Fashion Week staat er om bekend duurzaamheid te promoten en opkomend Scandinavisch talent een podium te geven, en de herfst/winter editie van 2022 vormde daarop geen uitzondering.

In de loop der jaren heeft de Deense hoofdstad ontwerpers van eigen bodem gepresenteerd, waaronder Stine Goya, By Malene Birger en Ganni, die internationale sensaties zijn geworden, evenals recentelijk het Deense upcyclingmerk (Di)vision, het conceptuele gebreide kledinglabel A. Roege Hove en Louise Lyngh Bjerregaard, die de grenzen tussen prêt-à-porter en couture heeft doen vervagen.

Voor herfst/winter 2022 werd de nieuwe lichting opkomend ontwerptalent aangevoerd door de pas afgestudeerde Zweedse ontwerpster Jade Cropper, die indruk maakte met haar Y2K-esthetiek en duurzame praktijken, het in Kopenhagen gevestigde Kerne.milk, waar Kim Kardashian al fan van is, en Tomorrow Denim, 's werelds eerste denimmerk dat zowel door The Nordic Swan Ecolabel als door het EU Ecolabel is gecertificeerd.

Beeld: Jade Cropper FW22

Jade Cropper

Opkomend talent Jade Cropper maakte haar catwalkdebuut op de Kopenhagen Fashion Week voor herfst/winter 2022 met de steun van het programma Swedish Fashion Talents. Cropper is een van de vele opkomende ontwerpers op de Scandinavische modeweek die de huidige industriestandaarden uitdaagt om meer duurzame methoden te gebruiken en haar FW22-collectie is uitsluitend gemaakt van afval en gerecyclede materialen.

De collectie '0002' bouwt voort op de debuutcollectie van de ontwerper en verkent de traditionele denkwijze van badmode die als topje gedragen kan worden, om jurken en bovenkleding te overwegen, terwijl ze ook gefascineerd is door asymmetrie, vrouwelijkheid en veelzijdigheid in ontwerpen. Het resultaat is een sensuele en vrouwelijke collectie, die grungy en glamoureus was met hoge splitten, uitgesneden details, doorzichtige stoffen, vintage denim en motorleren looks.

Alles wat in de catwalkshow aan bod kwam, van de inkoop tot het met de hand bedrukken en het afgewerkte ontwerp, van de looks voor overdag tot de avondjurken met pailletten, werd door de ontwerpster zelf gemaakt in haar atelier in Stockholm.

Beeld: Jade Cropper FW22

Cropper, die is afgestudeerd aan het Beckman's College of Design in Stockholm, heeft indruk gemaakt op zowel redacteuren als inkopers, niet alleen vanwege haar Y2K-esthetiek, maar ook vanwege de manier waarop ze het gebruik van gerecyclede materialen benadrukt. Om duurzame mode verder te promoten, heeft Cropper ook een direct-to-consumer model voor haar modelabel ontwikkeld, gebaseerd op micro drops, in overeenstemming met haar missie om fast fashion de rug toe te keren.

In een reactie op haar debuut-catwalk zei oprichter en creatief directeur Cropper: "Dit is de eerste keer dat mensen het hele Jade Cropper-universum kunnen ervaren. Het is een mijlpaal voor mij, en wat nog spannender is, is dat dit nog maar het begin is."

Beeld: Kerne.milk FW22

Kerne.milk

Het onafhankelijke, in Kopenhagen gevestigde Kerne.milk werd in 2019 opgericht door ontwerpster Marie Mark en wordt nu geleid door co-creatief directeur Katrina Anne Wittig. Het heeft een minimaal afvalbeleid en verzamelt zelfs afgeknipte stoffen van de productie om te gebruiken in zijn one-of-a-kind stukken en toekomstige collecties.

Het opkomende damesmodemerk creëert vrouwelijke en op dans geïnspireerde stukken die ontworpen zijn om rondingen te complementeren en heeft al de aandacht getrokken van Kim Kardashian, die vorig jaar een selfie op Instagram plaatste in de bodycon 'Paloma'-jurk van het merk.

Kerne.milk debuteerde op de Kopenhagen Fashion Week met een speelse en kleurrijke collectie waarin de beweging van het lichaam wordt verkend, gebruikmakend van deadstock materialen. Hoogtepunten zijn off-shoulder stukken met oversized en kleurrijke knopen, cut-out details, bodycon jurken, prints en minirokken met bandjes aan de zijkant.

Beeld: Kerne.milk FW22

"Onze visie ligt in onze kledingstukken," voegt Kerne.milk toe op haar website. "We zijn vastbesloten om bij te dragen aan een duurzamere toekomst door kledingstukken van hoge kwaliteit te maken die langer mee kunnen gaan. We geloven in upcycling en door een nieuw leven te geven aan reeds bestaande materialen proberen we vergeten kwaliteitsmaterialen te hergebruiken en items te creëren die lang meegaan."

Beeld: Kerne.milk FW22

Beeld: Tomorrow Denim

Tomorrow Denim

Het in 2018 in Kopenhagen gelanceerde Tomorrow Denim heeft zichzelf in de voorhoede van duurzaam denim geplaatst, door zich te richten op goed gemaakte jeans pasvormen en wassingen om te bewijzen dat geweldige stijl en een duurzame mindset hand in hand gaan.

Het in Denemarken gevestigde label is geïnspireerd door Scandinavisch minimalisme en creëert jeans die het vrouwelijk lichaam benadrukken, terwijl ze comfortabel blijven door klassieke workwear-details of zware denim te herwerken tot slanke silhouetten en elegante denimwear.

Tomorrow Denim toonde zijn goed vervaardigde denim op de Kopenhagen Fashion Week als finalist voor de Zalando Sustainability Award 2022, die werd gewonnen door het Deense mannenmodelabel Iso.Poetism van Tobias Birk Nielsen. Het Deense label won weliswaar niet, maar maakte wel indruk op de jury met zijn inzet voor duurzaamheid, die wordt benadrukt door het feit dat het is gecertificeerd door zowel The Nordic Swan Ecolabel als het EU Ecolabel.

Beeld: Tomorrow Denim

Voor herfst/winter 2022 droeg Tomorrow Denim zijn collectie op aan "alle dappere individuen die onvermoeibaar vechten voor meer solidariteit en harmonie in de wereld, ongeacht hun persoonlijke opoffering," met denim stukken bedoeld om te empoweren en te bevrijden. Het label veranderde basic denim in statement stukken, met shirts met diepe kraag punten, minirokjes met franjes, overalls met utility pockets, en wijde flared jeans geïnspireerd op de jaren '70 en '90.

Tomorrow Denim's afvalvrije ambities kwamen ook tot uiting in de geupcyclede stijlen en patchwork stukken van het merk, ontworpen om ervoor te zorgen dat er geen overtollige stof verloren gaat.

Beeld: Tomorrow Denim

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.