3 redenen voor modemerken om nú te beginnen met keten transparantie

De modebranche is een van de meest complexe industrieën ter wereld. Voor modemerken is het daarom lastig inzicht te krijgen in hoe, waar en door wie hun producten worden gemaakt, terwijl de roep om deze informatie vanuit zowel wet- en regelgeving als de consument groter wordt.

Zo laat het jaarlijkse State of Fashion onderzoek van McKinsey & Company in samenwerking met Business of Fashion zien dat consumenten willen dat modebedrijven aandacht hebben voor de impact van hun industrie op de planeet en op de werkomstandigheden van de medewerkers en noemt de Fashion CEO Agenda keten traceerbaarheid en de daaraan verwante transparantie als 1 van de 8 speerpunten. Dit laatste wordt ondersteund door het recente wetsvoorstel over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

De hele toeleveringsketen van de mode moet duurzamer, meer toekomstbestendig en dus innovatiever worden. Een voortrekker op gebied van keten transparantie is het Nederlandse platform tex.tracer, dat het mogelijk maakt producten op orderniveau te volgen van origine tot warehouse. Het platform geeft drie redenen waarom nú het moment is om te starten met het inzichtelijk maken van de productieketen.

1. Transparantie als middel om duurzaamheidsdoelstellingen te halen

Keten transparantie geeft inzicht in de totstandkoming van een kledingstuk. Dit maakt het mogelijk om pijnpunten in de keten te benoemen en op basis hiervan geïnformeerde besluiten te nemen die bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen.

2. Analyseren en rapporteren in een oogopslag

Het inzichtelijk maken van de keten geeft traceerbare informatie die je kunt analyseren. Verschillende initiatieven zoals het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Transparency Pledge, maar ook (toekomstige) wet- en regelgeving, vragen merken om steeds meer informatie over hun ketenpartners te delen. Een platform als tex.tracer verzamelt relevante informatie en maakt het mogelijk om eenvoudig en versneld te rapporteren.

3. Hét antwoord op de groeiende vraag van de consument

Consumenten willen meer weten over de herkomst van de kledingstukken die ze kopen. Zo roepen consumenten via Fashion Revolution modebedrijven op om één ‘simpele’ vraag te beantwoorden: #WhoMadeMyClothes? Keten transparantie maakt het mogelijk om deze vraag te beantwoorden. Via een on-product QR code geeft tex.tracer ook de consument inzicht in de geverifieerde data uit de keten.

Zó kunnen modebedrijven de keten transparanter maken

Door middel van blockchain technologie helpt tex.tracer merken, retailers en consumenten om inzichtelijke informatie over de toeleveringsketen te weten te komen. Dat werkt zo: elke producent of toeleverancier uploadt productgegevens, afbeeldingen en documenten op het tex.tracer platform. Met behulp van een gecodeerde tijdstempel en geolocatiegegevens controleert en verifieert tex.tracer alle geüploade informatie op juistheid.

Zo wordt de modebranche geholpen om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van geverifieerde informatie en dragen we bij aan een transparant mode-ecosysteem, van dag tot dag.