30 jaar innovatie, performance en vooruitstrevend design

Wat ooit begon als een gedurfde visie van oprichter Johan Lindeberg om de werelden van fashion en sport dichter bij elkaar te brengen, is in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een internationaal merk dat bekendstaat om innovatie, performance en modern Scandinavisch design. J.Lindeberg blijft grenzen verleggen.

Met de introductie van de 30 Years Capsule Collection voor levering AW26 viert J.Lindeberg niet alleen haar rijke historie, maar vooral ook de mentaliteit die het merk al drie decennia lang kenmerkt: blijven vernieuwen, conventies uitdagen en continu vooruitdenken.

Vanaf het allereerste begin wist J.Lindeberg zich te onderscheiden door sport en mode op een vernieuwende manier samen te brengen. Waar performancewear jarenlang puur functioneel was, bracht het merk een nieuwe benadering waarin technische innovatie, tailoring en stijl naadloos samensmolten. Die visie vormt vandaag de dag nog steeds de basis van het merk.

De 30 Years Capsule Collection voor AW26 brengt iconische designs uit het archief samen met moderne silhouetten, innovatieve materialen en hoogwaardige performance fabrics. De collectie weerspiegelt de evolutie van het merk door de jaren heen en laat tegelijkertijd zien hoe relevant en vooruitstrevend J.Lindeberg vandaag de dag nog altijd is.

Innovatie speelt hierin een centrale rol. J.Lindeberg blijft voortdurend investeren in nieuwe technologieën, materiaalontwikkelingen en performance-oplossingen die bijdragen aan zowel comfort en functionaliteit als de moderne uitstraling van de collecties.

Hoewel J.Lindeberg wereldwijd sterk bekendstaat binnen golf, zien wij daarnaast een krachtige ontwikkeling binnen de ski- en fashioncollecties van het merk. Juist binnen deze categorieën is de afgelopen jaren een duidelijke groei zichtbaar, waarbij performance, premium kwaliteit en een sterke visuele identiteit centraal staan.

Bij LEXSON zijn we dan ook trots om partner te zijn van een merk dat al 30 jaar lang blijft investeren in innovatie, productontwikkeling en internationale groei. We geloven sterk in de verdere ontwikkeling van J.Lindeberg binnen de Benelux-markt en zien veel potentieel binnen zowel golf als de steeds sterker wordende positionering van het merk binnen ski en fashion.

30 years in. Still pushing forward.

Voor meer informatie over J.Lindeberg of interesse in de collectie voor AW26/SS27: Noud – noud@lexson.com.