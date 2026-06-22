300 gasten, Sunset Fashion Show, David Puentez en vuurwerk: bugatti presenteert lente/zomer 2027 in Forte dei Marmi

In het kader van de Pitti Immagine Uomo in Florence (16 tot en met 19 juni 2026), de belangrijkste mannenmodebeurs ter wereld, maakt het Duitse modemerk bugatti een bijzonder statement. Voor het eerst neemt het bedrijf het traditionele Bagno Angelo in het Italiaanse Forte dei Marmi over en transformeert de exclusieve strandlocatie voor één avond tot het podium voor de presentatie van de lente/zomercollectie 2027. Ongeveer driehonderd genodigden, waaronder internationale klanten, strategische partners, persvertegenwoordigers, influencers en content creators, beleven onder het motto ‘Forte sotto il sole’ een merkevenement dat mode, het Italiaanse levensgevoel en entertainment combineert. Voor het evenement worden ongeveer tweehonderd gasten met een pendeldienst van Florence naar Forte dei Marmi en terug vervoerd.

De ontvangst bij het stijlvolle zwembad van Bagno Angelo ademt de sfeer van een ontspannen Italiaanse zomeravond. Onder de gasten zijn ook bekende persoonlijkheden uit de internationale mode-, lifestyle- en entertainmentwereld, waaronder Louisa-Marie Beyer, Veronica Ferraro, Andrea Preti en Mandy Capristo.

Credits: bugatti

Het hoogtepunt van de avond begint bij zonsondergang: direct op het strand presenteert bugatti de nieuwe lente/zomercollectie 2027 op een spectaculair opgezette runway aan zee. Tegen de achtergrond van de Middellandse Zee worden de key looks van het komende seizoen getoond. De combinatie van het natuurlijke decor en de mode maakt de presentatie tot een buitengewone ervaring.

Julius Brinkmann (bugatti), Tobias Triebel (Wöhrl), Florian Wortmann (bugatti). Credits: bugatti

Bijzonder opmerkelijk: een Duits modemerk dat tijdens het lopende zomerseizoen een complete Italiaanse bagno overneemt en daar een modeshow direct op het strand realiseert, is een zeldzaamheid. Het evenement onderstreept de ambitie van bugatti om de merkwereld en de collectie op een emotionele manier beleefbaar te maken. “Met ‘Forte sotto il sole’ willen we veel meer dan een klassieke collectiepresentatie creëren. Ons doel is om de waarden en het levensgevoel van bugatti tastbaar te maken. Forte dei Marmi biedt daarvoor het perfecte podium: authentiek, stijlvol en internationaal. De reacties van onze gasten tonen de kracht van emotionele merkervaringen voor het opbouwen van langdurige relaties”, zegt Florian Wortmann, Chief Brand & Commercial Officer van bugatti.

David Puentez, een van de succesvolste Duitse dj's en producers, verzorgt de muzikale omlijsting. Het hoogtepunt van zijn optreden is een spectaculair vuurwerk boven de zee. Daarna neemt DJ Ray-D de draaitafels over en zet het evenement voort met een energieke after-showparty tot diep in de nacht.

Credits: bugatti

Credits: bugatti

Credits: bugatti

De gepresenteerde lente/zomercollectie 2027 is een interpretatie van een modern mediterraan levensgevoel. Centraal staan ontspannen silhouetten, hoogwaardige natuurlijke materialen en een moderne lichtheid die comfort, functionaliteit en de tijdgeest combineert. Natuurlijke kleurenpaletten en mediterrane accenten weerspiegelen de inspiratie van de Italiaanse kust.

Met ‘Forte sotto il sole’ zet bugatti zijn strategie voort om internationale merkmomenten te creëren die verder gaan dan een pure productpresentatie. Het evenement bracht collectie en community samen voor een buitengewone zomeravond aan de Italiaanse kust – volledig in lijn met de merkwaarden van bugatti: passie, genot en gemeenschap.

Credits: bugatti

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