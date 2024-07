3x1 NYC lanceert de lente/zomer 2025 collectie: Een mix van vakmanschap en moderne trends

Het Italiaans denimmerk 3x1 NYC presenteert hun nieuwste lente/zomer 2025 collectie, die wederom een sterke nadruk legt op vakmanschap en innovatie. De collectie biedt een schitterende mix van tijdloze elegantie en moderne trends, met als focuspunt al je favoriete closet staples in denim.

Een complete denim garderobe

In tegenstelling tot andere denimmerken richt 3x1 NYC zich niet alleen op broeken, maar biedt een complete denimlook. Elk stuk is ontworpen om naadloos met elkaar te combineren, wat resulteert in een veelzijdige garderobe geschikt voor elke gelegenheid. Of het nu gaat om een zakelijke bijeenkomst of een avondje uit, de collectie biedt voor elk moment een passende outfit. Denk aan denim blazers en jumpsuits die vrouwen de vrijheid geven om hun persoonlijke stijl te creëren zonder beperkingen.

3x1 NYC SS25 Credits: Fashion Club 70

Van herfst naar zomer: Ontdek de verschillende denimwassingen

De collectie legt de nadruk op vakmanschap, verfijnde details en sterke stijlkenmerken, zonder in te leveren op een moeiteloze, coole uitstraling. De wassingen zijn ontworpen als een natuurlijke overgang van het herfst-winter seizoen naar de zomer. De collectie begint met donkere wassingen in de vroege leveringen en evolueert naar lichtere, kleurrijkere wassingen naarmate de zomer nadert. Daarnaast blijft beweging en lichtheid van de stuks een prioriteit.

3x1 NYC SS25 Credits: Fashion Club 70

Duurzaamheid en kwaliteit

3x1 NYC zet zich in voor duurzaamheid en maakt gebruik van stoffen die volledig uit natuurlijke en gerecyclede vezels bestaan. Van gestructureerde Rigid Denim tot Comfort Stretch Denim voor dagelijks gebruik, en Shaping Stretch Denim voor maximale rek, elk stuk is gemaakt om lang mee te gaan en er goed uit te zien.

Maak een afspraak

De nieuwste collectie van 3x1 NYC is nu beschikbaar voor inkoop bij Fashion Club 70.

Alexandra Verduyn

alexandra@fashionclub70.be

+32 3 304 84 01