4 stappen om jouw modewinkel met succes te verkopen

In de modeindustrie vinden jaarlijks tal van overnames plaats. Niet alleen grote namen, maar ook veel MKB-retailers verkopen hun bedrijf. Daarom 4 tips bij het verkopen van jouw modewinkel.

Het winkellandschap is de afgelopen jaren fors veranderd. Eén op de zes winkels verdween in de periode 2010-2021 (bijna 14.000 winkels), waaronder veel mode- en schoenenwinkels. Volgens Brookz, het grootste overnameplatform van Nederland, vinden er in 2023 wederom duizenden overnames in het MKB plaats. En dat is goed nieuws voor alle ondernemers met een modewinkel, modegroothandel of modewebshop die spelen met de gedachte om het stokje over te dragen. Maar wat moet je doen om je winkel succesvol te verkopen ?

1. Stel jouw exit-plan op

Het verkopen van jouw modewinkel is niet alleen iets zakelijks, maar ook iets emotioneels. Daarom is het goed om een exit-plan op te stellen. Dit plan gaat in eerste instantie in op jouw persoonlijke beweegredenen, met vragen als:

waarom wil je jouw bedrijf verkopen?

op welke manier wil je afscheid nemen?

binnen welke termijn treed je terug?

wat wil je bereiken met de overdracht?

Het tweede gedeelte gaat over jouw bedrijf, met vragen als:

hoe werk je naar jouw exit toe?

op welke manier kan je de waarde van je bedrijf verhogen?

wie is de ideale koper?

Het antwoord op deze vragen geeft je houvast tijdens het verkoopproces. Bovendien bereid je je daarmee emotioneel ook al een beetje voor op de verkoop.

2. Begin op tijd met voorbereiding

Als je vandaag besluit om jouw modewinkel te verkopen, dan is dat niet volgende week beklonken. Het verkopen van een bedrijf is een langdurig traject, waarbij je de meeste vruchten plukt op financieel gebied wanneer je in ieder geval een jaar van tevoren begint met het ‘verkoopklaar’ maken.

Bovendien kun je dan ook nog waarde aan jouw bedrijf toevoegen door het risicoprofiel te verlagen en de vrije kasstromen te verhogen. Hoe eerder je begint, hoe groter de kans is dat je jouw bedrijf tegen jouw voorwaarden verkoopt, omdat je overal op voorbereidt bent en in controle blijft tijdens het hele verkoopproces.

3. Maak jezelf overbodig

Wanneer het op MKB-bedrijfsovernames aankomt, is dit vaak het grootste struikelblok: de vent (of vrouw) is de tent. Logisch, zul je denken. Je hebt jouw modewinkel vanaf de grond opgebouwd en het succesvol gemaakt. Veel ondernemers verkondigen met trots dat zij het bedrijf zijn. Ze zijn doorslaggevend in het succes van de onderneming en dat geeft hen een bepaalde mate van gewichtigheid.

Voor een koper is dit een groot risico, want wat blijft er van het bedrijf over als jij weggaat? Maak jezelf daarom overbodig, door bijvoorbeeld al taken te delegeren of het managementteam te versterken.

4. Bekijk je bedrijf door de bril van een koper

Verkopende ondernemers mijmeren er lustig op los over hoe goed hun bedrijf twee jaar geleden draaide. Die mooie omzet- en winstcijfers zijn zeker weer te halen, maken ze zichzelf wijs. Maar een koper baseert zich niet op het verleden, maar op de toekomst en stelt zichzelf maar een vraag: wat kan ik er in de toekomst mee verdienen?

Uiteraard heb je de mooiste modewinkel van Nederland. Maar een koper kijkt kritisch naar de risico’s. Kijk eens naar jouw onderneming alsof jij de koper was: waar zou je op afknappen of wat zijn de verbeterpunten? En ga daarna aan de slag om die verbeterpunten te realiseren. Zo verhoog je al flink de waarde van jouw modewinkel.

