40 jaar London Fashion Week: Balans tussen nostalgie en innovatie in een veranderende markt

London Fashion Week viert haar 40-jarig bestaan, maar de erfenis van het evenement, met name het hoogtepunt in de jaren negentig, werpt een lange schaduw op het heden. Ooit wemelden de catwalks van de avant-gardistische visies van Alexander McQueen, de punkrebellie van Vivienne Westwood en de romantische extravagantie van John Galliano. Het was een tijdperk waarin conceptuele durf vaak prevaleerde boven commerciële overwegingen en Britse ontwerpers katapulteerde naar de top van internationale luxemerken.

Dit gouden tijdperk van creativiteit heeft een onuitwisbare stempel gedrukt, en de huidige modegeest wordt gekenmerkt door een revival van de jaren negentig. Nostalgie terzijde, Burberry is, ondanks recente financiële strubbelingen, het ultieme succesverhaal. Het merk heeft zich door veranderende trends en economische turbulentie heen genavigeerd en blijft een hoeksteen van de London Fashion Week. Terwijl talloze opkomende labels opflakkeren en weer verdwijnen, is Burberry's blijvende aanwezigheid een bewijs dat commercieel succes mogelijk is zonder afbreuk te doen aan creatieve integriteit.

Terwijl de branche worstelt met snelle technologische veranderingen en verschuivende prioriteiten van consumenten, biedt het jubileum van de London Fashion Week een moment om te reflecteren op de rijke geschiedenis van het evenement en tegelijkertijd de koers uit te zetten voor een nog onbekende toekomst. De uitdaging ligt nu in de geest van zijn hoogtijdagen nieuw leven in te blazen en zich tegelijkertijd aan te passen aan de eisen van een meer sociaal bewuste, digitaal gedreven markt.

Brazil: Creating Fashion for Tomorrow

London Fashion Week ging van start met een bruisende viering van de invloed van vrouwen in de mode, georganiseerd door de Braziliaanse ambassade. De organisatie 'Brazil: Creating Fashion for Tomorrow' (BCFT) opende haar tweede tentoonstelling, 'A Chain of Women', met de nadruk op vrouwelijke merken en initiatieven uit Zuid-Amerika's grootste economie. De tentoonstelling, waaraan ontwerpers als PatBo en Farm Rio deelnamen, belichtte niet alleen het creatieve talent van Braziliaanse vrouwen in de industrie, maar ging ook in op de bredere economische uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Deze actuele focus op gendergelijkheid in de mode-industrie zette een belangrijke toon voor de week.

H&M x London

De aftrap van het modeseizoen werd ongetwijfeld gegeven door een feest georganiseerd door H&M, met een optreden van muzikant en H&M-ambassadeur Charli XCX. De Zweedse fast-fashion gigant volgde het voorbeeld van het Amerikaanse label Tommy Hilfiger en plant een reeks wereldwijde evenementen die de merkbeleving moeten versterken. Mode en muziek worden samengebracht om een brede gemeenschap van creatievelingen in de modehoofdsteden van de wereld te verenigen. Milaan Fashion Week staat ook op de planning van de acht geplande evenementen.

S.S. Daley

S.S. Daley, het label dat onlangs de prestigieuze Queen Elizabeth II Award for British Design in de wacht sleepte, keerde na een korte pauze terug op de London Fashion Week. Oprichter Steven Stokey-Daley koos de zalen van de Royal Academy of Arts om zijn eerste damescollectie te onthullen. Eerder dit jaar bevestigde Stokey-Daley dat popicoon Harry Styles had geïnvesteerd in het bedrijf, wat het opkomende label niet alleen financieel gewicht maar ook cultureel aanzien geeft. Styles zat tijdens de show op de eerste rij.

De collectie, geïnspireerd door de iconoclastische Britse schilder Hannah Gluckstein, beter bekend als Gluck, is een eerbetoon aan een figuur die gendernormen en eretitels tartte lang voordat dergelijke concepten mainstream werden. Glucks baanbrekende mannelijke esthetiek, die nog steeds weerklank vindt bij hedendaagse ontwerpers, diende als springplank voor Stokey-Daley's uitstapje naar damesmode.

Op de catwalk vertaalde dit zich in een naadloze integratie van de artisanale gevoeligheid die kenmerkend is geworden voor S.S. Daley's herenmode. Het resultaat was een collectie die niet alleen het bereik van het merk vergrootte, maar ook zijn toewijding aan het uitdagen van traditionele gendernormen in de mode onderstreepte.

Chet Lo

De SS25-collectie 'Mai's Blossoms' van Chet Lo is een eerbetoon aan zijn moeder, Mai-Wah Cheung, en vertelt een verhaal over vrouwelijke empowerment en persoonlijke transformatie. Geïnspireerd door Cheungs reis van baanbrekende computerwetenschapper tot leider in digitale media en uiteindelijk kunstenaar en opvoeder, presenteert Lo een collectie die een evenwicht vindt tussen corporate power dressing en artistieke souplesse.

Het kenmerkende 'glitch'-patroon van de ontwerper krijgt een nieuwe betekenis en symboliseert zowel digitale precisie als de onvoorspelbaarheid van het leven, terwijl fruitmotieven verwijzen naar Cheungs huidige artistieke bezigheden. Door een doordachte opeenvolging van silhouetten, texturen en een kleurenpalet dat overgaat van autoritaire tinten naar serene nuances, creëert Lo een visuele metafoor voor veerkracht en heruitvinding.

De diep persoonlijke collectie laat niet alleen Lo's evoluerende ontwerpvaardigheden zien, maar biedt ook een actuele reflectie op de verwevenheid van technologie, kunst en identiteit in de hedendaagse mode.

Fashion East

Het broodnodige incubatieprogramma van de LFW, Fashion East, was een van de weinige platforms waar herenmode de boventoon voerde. Hoewel de British Fashion Council (BFC) de mannenmodeweek heeft stopgezet, blijft er behoefte aan een platform voor mannenmode. Dit is vooral belangrijk als de gezamenlijke presentaties van mannen- en vrouwenmode tijdens de traditionele damesmode weken niet van de grond komen.

Bijna een kwarteeuw na de oprichting in 2000 blijft Fashion East een van de meest innovatieve platforms voor het presenteren van nieuwe namen en het inspireren van manieren om werk te tonen tijdens de modeweek, in retail en op curated evenementen. De geselecteerde ontwerpers ontvangen een ondersteuningsprogramma van maximaal drie seizoenen, inclusief presentatie op London Fashion Week, beurzen en mentorschap.

Met alumni als Kim Jones, Jonathan Anderson en Simone Rocha heeft het platform een reputatie opgebouwd voor het koesteren van de beste talenten van Groot-Brittannië, het geven van een stem aan jonge modeontwerpers en het vormgeven van het gesprek.

Tot de ontwerpers die dit seizoen exposeerden in de Truman Brewery in Oost-Londen behoorden Pia Schiele van skatemerk Loutre, Cameron Williams en Jebi Labembika van Nuba, die hun collecties presenteerden naast de gevestigde ontwerpers Olly Shinder, Samara Scott en Sos Skyn, wiens lo-fi couture-merk van unieke stukken zowel sensueel als sculpturaal is.

Ræburn Retrospective

In een baanbrekende retrospectieve viert Christopher Ræburn 15 jaar pionierswerk op het gebied van duurzame mode met een tentoonstelling die zowel een testament is van het traject van zijn merk als een baken voor de toekomst van de industrie. De tentoonstelling, samengesteld door Harris Elliott in The Lab E20 in Stratford, biedt een intieme blik op de evolutie van de ontwerper van radicale upcycler tot invloedrijke innovator.

"Het leek me na vijftien jaar gepast om iets te vieren; deze tentoonstelling toont anderhalf decennium aan creativiteit, gemeenschap en samenwerking, en ik hoop dat het een inspiratie zal zijn voor toekomstige generaties en een kans om degenen te bedanken die zoveel hebben gedaan om onze inspanningen op te bouwen en te ondersteunen", aldus Ræburn.

De tentoonstelling schetst niet alleen de ontwikkeling van het merk, maar weerspiegelt ook de seismische verschuiving in de mode-industrie naar duurzaamheid. Met veel nooit eerder vertoonde stukken biedt de retrospectieve een boeiend verhaal van een label dat voortdurend grenzen verlegt. Toch blijft Raeburns blik standvastig gericht op de horizon, want de tentoonstelling werpt ook licht op opkomende innovators en geeft een voorproefje van het volgende hoofdstuk van het merk op het gebied van duurzaam design.

Ahluwalia

Ahluwalia's collectie voor SS2025, 'Home Sweet Home', is een onderzoek naar afkomst en erbij horen dat resoneert in de huidige geglobaliseerde context. Priya Ahluwalia, puttend uit haar Indiaas-Nigeriaanse roots en geïnspireerd door een transformerende reis naar Jamaica, construeert een verhaal dat persoonlijke geschiedenis verweeft met bredere thema's van migratie en identiteit. De kracht van de collectie ligt in de genuanceerde benadering van textiel en technieken, met geknoopte en geplooide stoffen die de emotionele aantrekkingskracht van voorouderlijke huizen symboliseren.

Deadstock stoffen van Chloé werden omgetoverd tot op maat gemaakte pakken, en vintage dekens demonstreren Ahluwalia's toewijding aan duurzaamheid en vakmanschap. Een kleurenpalet van aardetinten, doorspekt met hemelsblauw en zwart, roept zowel nostalgie als moderniteit op. De meeslepende soundscape van de show, een samenwerking met MassiveMusic en de Nigeriaanse artiest Adekunle Gold, versterkte de multisensorische ervaring die plaatsvond in Church House.

Nensi Dojaka

Nensi Dojaka, winnaar van de LVMH-prijs en genomineerde voor het BFC/Vogue Designer Fashion Fund van dit jaar, trok zich twee seizoenen terug uit de catwalkkalender van London Fashion Week. Na een periode van herstructurering hield de ontwerper zich bezig met een samenwerking met Calvin Klein, die werd onthuld tijdens haar SS25-presentatie. De samenwerking is een verfijnde evolutie van haar kenmerkende, door lingerie geïnspireerde ready-to-wear. Sculpturale metalen hardware loopt als een rode draad door de collectie en siert alles van vloeiende slipdresses tot oversized jurken. Dojaka's nauwgezette aandacht voor detail blaast nieuw leven in de jaren 90-geïnspireerde silhouetten, terwijl de Calvin Klein-techniek zorgt voor ondersteuning en comfort.

Dojaka verwoordt haar visie: "De collectie is een verkenning van vrouwelijkheid. Maar ik wilde vrouwelijkheid nooit op de 'normale' manier benaderen. Ik wil het beeld van vrouwen herschilderen en beide kanten laten zien: de kwetsbaarheid, maar ook de kracht die hen kenmerkt." Eva Serrano, Global Brand President van Calvin Klein, zei in een verklaring: "Nensi doet echt iets bijzonders in damesmode. Haar visie en talent zijn uniek, en als ik denk aan de creatieve partners die Calvin Klein hebben beïnvloed, maakt Nensi deel uit van die geschiedenis."

Roksanda

In haar lente/zomer 2025-collectie verweeft Roksanda Ilinčić vakkundig milieubewustzijn met stilistische elegantie, geïnspireerd door Agnes Denes' baanbrekende werk 'Wheatfield - A Confrontation'.

De collectie, gepresenteerd in Londens architectonische juweeltje Space House, vindt een evenwicht tussen gestructureerde snitten en vloeiende draperingen en belichaamt een moderne vrouwelijkheid die resoneert met Denes' kritiek op misplaatste prioriteiten. Ilinčićs kenmerkende volumineuze silhouetten worden opnieuw geïnterpreteerd, terwijl onverwachte cut-outs in op maat gemaakte stukken een glimp van de huid eronder onthullen.

De Servische roots van de ontwerper komen tot uiting in prints geïnspireerd op de rivieroevers van Belgrado en in textiel dat doet denken aan inheemse gewassen, wat een persoonlijke noot aan de collectie toevoegt. Een samenwerking met FitFlop introduceerde innovatief schoeisel dat comfort en avant-gardistisch design naadloos combineert.

Simone Rocha

Simone Rocha, misschien wel de meest subversief romantische ontwerper van London Fashion Week, betrad nieuw terrein voor SS25. Ze week af van haar kenmerkende, uitbundige japonnen en presenteerde een collectie die, voor haar doen, ingetogen en minimalistisch was. De show, gehouden in de Old Bailey, het centrale strafhof van het Verenigd Koninkrijk, markeerde een verschuiving naar een meer sensuele esthetiek, met ontwerpen die zowel de vorm van het lichaam als de onbedekte huid vierden, zelfs wanneer ze werden omhuld door volume.

Ballet kwam naar voren als een centraal thema, met tutu-geïnspireerde jurken die doorschijnende lijfjes combineerden met onverwachte elementen zoals spijkerjacks, wat een verschuiving van Rocha's typisch ingetogenere benadering signaleerde. Bloemmotieven maakten hun verplichte verschijning, dit keer als delicate applicaties die doorschijnende tunieken en kniekousen sierden.

Een bloedrode zijden jurk met een gedurfde hoge split toonde Rocha's veelzijdigheid en bewees dat ze net zo bedreven is in glamour als in haar kenmerkende gothic esthetiek. Deze collectie toonde een herontdekte speelsheid, wat suggereert dat Rocha de beperkingen van haar technische bekwaamheid heeft losgelaten om een frisser, vrijer design-ethos te omarmen.

De tegenstelling tussen de lichtere toon van de collectie en de ernst van de Old Bailey creëerde een meeslepend verhaal en benadrukte Rocha's vermogen om dissonantie en harmonie met elkaar te verzoenen. Door de structurele intensiteit die haar eerdere werk definieerde te verminderen, heeft Rocha een venster geopend naar een nieuwe creatieve richting en een frisse wind door haar werk laten waaien.

Burberry

Burberry toverde het National Theatre in Londen om voor de SS25-show met behulp van grootschalige textielprints van de Britse kunstenaar Gary Hume. De collectie van creatief directeur Daniel Lee was zijn meest doelgerichte tot nu toe, maar ook merkbaar lichter in toon vergeleken met voorgaande seizoenen. De zware, dekenachtige stukken waren verdwenen, vervangen door meer toegankelijke ontwerpen die waarschijnlijk goed zullen verkopen.

Ook deze show vond plaats onder de nieuwe leiding van CEO Jonathan Akeroyd, die het roer overnam in maart 2023. Akeroyd is de derde niet-Britse CEO die samenwerkt met een Britse creatief directeur bij Burberry, na de erfenis van Rose Marie Bravo en Christopher Bailey, en later Angela Ahrendts. Tijdens hun ambtstermijnen perfectioneerde Burberry de kunst om het betaalbare te combineren met het begeerlijke - en werd zo de Ralph Lauren van de Britse mode, die zich distantieerde van de ultra-luxe sfeer gedomineerd door Dior en Chanel. Of het partnerschap tussen Akeroyd en Lee hetzelfde succes zal opleveren, valt nog te bezien, maar met de recente delisting van Burberry van de beurs en de dalende omzet staat er veel op het spel.

Lees collecties hebben tot nu toe gemengde reacties gekregen in de pers, en velen wachten nog steeds op het moment van innovatie en verrassing. Dit seizoen waren er echter subtiele updates van de kenmerkende stijlen van het huis, zoals variaties op de iconische Burberry-ruit en een reeks utilitaire ritssluitingdetails op broeken en militaire jassen. Het kleurenpalet was ingetogen, en een nieuw logo-embleem verscheen op de borstzakken van jassen. Met name een gedeconstrueerde jurk, die leek te zijn samengesteld uit een trenchcoat of cape met drukknopen, voelde luchtiger aan dan eerdere modellen. Een paar glinsterende, strandachtige jurken wezen op de potentiële aanwezigheid van Burberry op de rode loper tijdens het komende awardseizoen.

Uiteindelijk zal de echte test zijn hoe deze ontwerpen zich vertalen naar de financiële prestaties van Burberry, terwijl het merk een nieuw cruciaal moment in zijn rijke geschiedenis doormaakt.