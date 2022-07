5 nieuwe duurzame innovaties in de textieltechnologie op plantaardige basis

Vijf nieuwe duurzame, CO2-neutrale, plantaardige technologieën voor stoffen zijn net gelanceerd en de zakenman achter deze innovaties, Allie Sutton, CEO van Moonlight Technologies, gelooft dat ze de toekomst van de mode zullen veranderen. FashionUnited vraagt Allie waarom plantaardig textiel de sleutel tot een groenere toekomst is.

Het begon allemaal, zoals zoveel verhalen dat tegenwoordig doen, met Covid. "Ik dacht dat er een andere technologie moest zijn om hiermee om te gaan, waarbij het niet noodzakelijk is om items voor eenmalig gebruik, zoals handschoenen en jassen, weg te gooien," zegt Sutton. "Er moet een technologie zijn waarbij het virus sterft in plaats van de stof."

Dr. Phyllis Levine, wereldwijd medisch directeur bij Moonlight, een gynaecologisch oncoloog die materiaalwetenschappen en engineering aan de M.I.T. heeft gestudeerd, maakt ook deel uit van het team. Sutton en Levine werken samen met een bedrijf dat werkt aan verschillende chemische toepassingen op plantaardige basis.

Zelfreinigende stoffen zijn de toekomst van de mode-industrie

"Natuurlijke kleurstoffen en producten die niet gewassen hoeven te worden, zullen een groot deel uitmaken van de toekomst van de mode-industrie", zegt Sutton. De zelfreinigende technologieën worden toegepast op de stoffen na het verfproces, wanneer andere behandelingen en afwerkingen worden toegevoegd. Moonlight Technologies' missie om de kracht van de natuur te gebruiken om een duurzamere, veiligere en gezondere wereld te creëren door middel van innovatie op basis van planten, spreekt merken over de hele wereld aan, die volgens Sutton al in de rij staan om de technologie aan te schaffen.

De vijf technologieën zijn: EcoArmor, een van de eerste duurzame antimicrobiële technologieën op het gebied van lucht, plastic en stof die 99,9 procent van de bacteriën en virussen, schimmels en zwammen doodt; InsectProof, een op planten gebaseerde en permethrin-vrije insectenwerende technologie voor stoffen, huid en textiel; MindfullyClean, een zelfreinigende textieltechnologie waardoor hiermee behandelde producten fris en schoon blijven ongeacht het gebruik en zelden hoeven te worden gewassen; OdorSafe, dat nare geurtjes op stoffen permanent vernietigt en elimineert; en ten slotte Natural Dyes, een compleet assortiment van duurzaam verkregen, niet-toxische, biologisch afbreekbare kleurstoffen voor onder andere textiel. Alle technologie kan worden toegepast op elk type stof, zowel synthetisch als natuurlijk.

Sutton zegt dat degenen die met natuurlijke kleurstoffen werken weten dat het bijna onmogelijk is om echte donkere kleuren te krijgen, maar Moonlight Technologies kan vanaf deze week een volledig gamma natuurlijke kleurstoffen aanbieden die uit planten worden gewonnen, waaronder een van de eerste natuurlijke zwarten die niet van houtskool afkomstig is.

Synthetische kleurstoffen, die voor het eerst werden ontdekt in de jaren 1850, werden gewaardeerd omdat ze massaal geproduceerd konden worden en textiel in levendige kleuren kon verven, maar ze bevatten giftige chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Natuurlijke kleurstoffen, die geen allergenen bevatten en afkomstig van planten, bomen, bloemen en schimmels, zijn veilig voor zowel de planeet als de mens. Natuurlijke kleurstoffen zijn doorgaans duurder dan synthetische, maar Sutton zegt dat de kleurstoffen van Moonlight Technologies, die verkregen zijn volgens een 100 procent CO2-neutraal proces, ook concurrerend geprijsd zijn.

Hoewel Sutton vooral carrière heeft gemaakt in de mode-industrie, wil hij deze duurzame oplossingen graag beschikbaar maken voor alle sectoren van het bedrijfsleven. Deze oplossingen volgens hem zouden kleding, uniformen, woningtextiel, luchtfiltratie, reizen, horeca producten, fitnessapparatuur, elektronica, meubels, verf en nog veel meer kunnen transformeren.

Sutton: "Een aantal retailers maakt al gebruik van onze technologie. We werken ook samen met enkele van 's werelds grootste merken die onze technologieën uitproberen en interesse tonen om deze te gebruiken. Met deze lancering, kijken we uit naar de samenwerking met partners in een verscheidenheid van industrieën, zodat we kunnen beginnen met het implementeren van onze technologieën."

Plantaardig, zelfreinigend en natuurlijk gekleurd? Het geeft een hele nieuwe betekenis aan de term 'green washing'.