50 Jaar AO76: Van Amerikaanse Hoodie-Pionier tot Belgisch Mode-Icoon

Wat in 1976 begon met een koffer vol Amerikaanse sweatshirts en een flinke dosis Gentse ondernemingszin, is vijftig jaar later uitgegroeid tot een vaste waarde in de internationale modewereld. Het Belgische merk AO76 viert dit jaar haar gouden jubileum en keert voor de gelegenheid terug naar waar het allemaal begon: de iconische sportieve sweater.

Het succesverhaal van de 'Action Wear'

Het verhaal van AO76 leest als een klassiek familie-epos. Tijdens een reis naar New York in 1976 raakte Etienne Vandemoortele gefascineerd door de sweatshirt. Destijds was de ultra-zachte hoodie met zijn kenmerkende brushed inside een onbekend fenomeen in België. Vandemoortele zag de potentie, bracht de truien naar Europa en legde onder de naam 'Action Wear' de basis voor een mode-imperium.

De creatieve vonk kwam van zijn toen 16-jarige dochter, Patricia. In een tijd waarin massaproductie de norm werd, koos zij voor handwerk. In haar atelier bedrukte ze basic Amerikaanse truien met gedurfde prints met behulp van grote manuele persen. "Ik herinner me de geur van het katoen en het ritme van de persen nog levendig," aldus Patricia Vandemoortele. Die focus op authenticiteit en comfort werd de blauwdruk van het merk.

Een nieuwe generatie aan het roer

In de jaren negentig transformeerde het merk onder leiding van Patricia en haar zussen tot American Outfitters. Sinds 2017 richt het bedrijf zich onder de naam AO76 volledig op kwalitatieve kindermode. Vandaag de dag staat de derde generatie aan het roer: Gaspard Poelman, de zoon van Patricia, nam in 2022 de rol van CEO op zich.

"Ik ben begonnen als fotomodel en magazijnbediende, en heb werkelijk elke laag van het bedrijf doorlopen," vertelt Poelman.

Onder zijn leiding is AO76 uitgegroeid tot een internationaal succes met zes eigen winkels, een sterke webshop en B2B-distributie die reikt van de Verenigde Staten tot Zuid-Korea.

Dressing Memories: De Verjaardagseditie

Om de vijftigste verjaardag te vieren, duikt het designteam de archieven in. Het resultaat is een speciale heruitgave van de iconische grijze sweater, voorzien van het originele Action Wear-logo met blauwe en rode accenten.

De collectie sluit naadloos aan bij de filosofie van het merk: Dressing Memories. AO76 ontwerpt kledij die niet alleen mooi is, maar waarin kinderen ook écht kunnen ravotten en de wereld ontdekken. Het is een eerbetoon aan de duurzame kwaliteit die het merk al een halve eeuw typeert.

