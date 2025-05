50 jaar Zara: Steven Meisel regisseert jubileumvideo met iconische modellen

Madrid – Op 9 mei 2025 is het precies 50 jaar geleden dat Zara zijn eerste winkel opende. Ter ere van dit jubileum hebben Zara en moederbedrijf Inditex de oorspronkelijke Spaanse winkel aan de Juan Flórez-straat gerenoveerd en een speciale video gelanceerd, geregisseerd door Steven Meisel.

In de video tonen 50 iconische modellen – waaronder Doutzen Kroes, Amber Valletta, Twiggy, Carla Bruni, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Marisa Berenson en Naomi Campbell – een capsulecollectie die speciaal voor het jubileum is ontworpen.

Van Carla Bruni tot Twiggy: 50 modellen in een video geregisseerd door Steven Meisel

“Creativiteit is het hart van Zara, het is het kenmerk dat ons definieert”, aldus Marta Ortega Pérez, niet-uitvoerend voorzitter van Zara-moeder Inditex, ter gelegenheid van de lancering van deze eerste herdenkingsinitiatieven voor het 50-jarig bestaan van Zara. Een stuk “met 50 van de meest vooraanstaande modellen ter wereld – bekend om hun schoonheid, maar ook om hun karakter, hun individualiteit en hun kracht – die het 50-jarig bestaan van Zara vieren”. Het is een campagne die “een bewijs is van alles wat de teams van Zara de afgelopen vijf decennia hebben gecreëerd, ter ere van hun enthousiasme, talent en grenzeloze creativiteit”.

De campagnevideo is geregisseerd door de Amerikaanse fotograaf Steven Meisel, een vaste creative partner van Zara. Samen brachten ze eind 2023 al een capsulecollectie uit. In 2022 stond zijn werk centraal in de tweede fototentoonstelling van Marta Ortega in La Coruña.

In de video schitteren vijftig topmodellen – van Twiggy en Naomi Campbell tot Doutzen Kroes en Paloma Elsesser – in een elegante zwart-witproductie. Op de ritmes van Donna Summer’s discoklassieker I Feel Love uit 1977 bewegen ze sierlijk en neuriën ze mee. De muziek, uitgebracht twee jaar na Zara’s eerste winkelopening, vormt het perfecte eerbetoon aan een halve eeuw Zara.

De eerste Zara-winkel vernieuwt

De eerste Zara-winkel markeerde in 1975 de overstap van oprichter Amancio Ortega van textielproductie naar eigen retail. Met zijn eerdere bedrijf, Confecciones GOA, produceerde hij al sinds 1963 kleding voor derden. Wat begon als één winkel in de straat Juan Flórez in La Coruña, groeide uit tot een wereldmerk met een omzet van 27,8 miljard euro. Zara is inmiddels online actief in 214 markten en fysiek aanwezig in 98 landen, met in totaal 1.759 winkels.

Volgens de directie kenmerken de afgelopen 50 jaar zich door een flexibele aanpak: collecties die meebewegen met de seizoenen, een wendbare productie en logistiek, en winkels op toplocaties. Samen met het steeds vernieuwde onlineplatform zorgen deze elementen ervoor dat Zara inspeelt op veranderende klantbehoeften – toen, nu en in de toekomst.

De allereerste Zara-winkel speelt een hoofdrol in de viering van het 50-jarig bestaan van de keten. Speciaal voor deze mijlpaal is de vestiging volledig gerenoveerd en omgetoverd tot een tijdelijke pop-upwinkel. De vernieuwde winkel is geïnspireerd op de typische galerijen met balkons uit het straatbeeld. Klanten kunnen er shoppen en genieten van extra's, waaronder een Zacaffé-ruimte en een boekenhoek met tijdschriften van 1975.

Schets van het renovatieproject van de Zara-winkel in de straat Juan Flórez in La Coruña (Spanje). Credits: Zara.

De jubileumcollectie van Zara

Voor een beperkte periode biedt de winkel in Spanje ook een exclusieve selectie aan van de nieuwe jubileumstukken in beperkte oplage. De jubileumcollectie – in zwart-wit, is een knipoog naar de klassieke smoking. De collectie is beperkt verkrijgbaar in geselecteerde winkels en via Zara’s online shop.