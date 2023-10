6 bruidsmode trends die bestand zijn tegen een onzeker financieel klimaat

Een toename van informele bruiloften en een interesse in vintage en tweedehands jurken door de duurzaam denkende jongere bruid heeft samen met het onzekere financiële klimaat voor ophef en beweging gezorgd in de bruidsmodesector.

Het nieuws dat de aandelen van LVMH in het derde kwartaal tot 8 procent zijn gedaald na een groeiperiode van 3 jaar, heeft experts ertoe aangezet om een rem op luxeaankopen te voorspellen. Voor veel mensen is er geen aankoop die luxueuzer is dan een trouwjurk. Vorig jaar werd de wereldwijde bruidsmarkt geschat op 43 miljard dollar (40,8 miljard euro), nog steeds voortbordurend op een post-pandemische inhaalslag van bruiloften die nu lijkt te zijn afgevlakt. De 70 jaar oude Amerikaanse gigant David's Bridal vroeg eerder dit jaar faillissement aan. En met de focus op de Gen Z-consument, waarvan de oudste nu midden 20 is, moeten merken zich ervan bewust zijn dat de waarden van de klant leidend zullen zijn bij elke aankoop voor hun speciale dag. We kijken naar de 6 trends die werden getoond tijdens de New York Bridal Fashion Week (NYBFW) die deze realiteit weerspiegelen.

Korte bruidsjurken links, Milla Nova en rechts, Julie Vino. Credits: FashionUnited

Ingekort en bevlogen losse stukken

Jongere bruiden zijn op zoek naar minder poespas en meer veelzijdigheid. Korte jurken waren alomtegenwoordig op NYBFW, bijvoorbeeld vormgegeven met witte stoffen rozen die tevoorschijn kwamen onder een satijnen peplum bij Nicole & Felicia of bij Milla Nova waar een traditioneel korset werd gecombineerd met een super korte rok met veel ruches. Een bijpassende tas met ruches kon niet ontbreken. De met parels bezette mini-jurkjes bij Sareh Nouri hadden ongeveer de lengte van een handschoen die tot de ellenboog reikt, terwijl babydoll-silhouetten en A-lijn jurkjes in de collectie van de Israëlische ontwerpster Julie Vino versierd waren met glitters vergelijkbaar met zonnestralen die langs een minirok naar beneden lopen en daardoor niet zouden misstaan in een high glam podiumgarderobe van een Vegas showgirl. Maar dit alles biedt mogelijkheden voor styling.

Links: 3-delige look van Yellow en Rechts: cape bij Julie Vino. Credits: FashionUnited

Een minidress met pailletten werd gepresenteerd met een taftzijde overjurk met pofmouwen bij Yolancino, en opulent versierde jurken werden gecombineerd met een zwierige jas met een afwerking van veren bij Milla Nova. Maar hét item voor het trouwseizoen van 2024 is de cape. Kort en bollend, ontworpen om over lange jurken gedragen te worden bij Francesca Miranda, vloerlengte en sculpturaal bij Marcela, lang en satijn met formidabele schoudervullingen bij Julie Vino, of met kristallen versierd bij Honor.

Moderne hoofddeksels bij Links, Tempête en Rechts, Halima Grine. Credits: FashionUnited

Bij het eigenzinnige label Yellow By Sahar uit LA kan de bruid kiezen uit 3 stukken - een jurk plus afneembare sleep en unieke schouderbedekking die passen bij de verschillende stadia van haar trouwdag. Kanten maatpakken met vleeskleurige voering verschenen bij Francesca Miranda. Badgley Mischka toonde customizable colourblocking in de vorm van afneembare strikken en mouwen in babyblauw en zeeblauw. Bij Moira Hughes kan de bruid kiezen voor een strapless top met korset, gedragen met een dramatische baljurk-rok van satijn, die 's avonds kan worden omgeruild voor een flirterige rok vol strikken, perfect om mee te twirlen op de dansvloer. Maar voor de meest casual bruiden brengt een gedrapeerde bandeautop, een uitlopende broek met kanten applicaties langs de zoom en een kanten kapje de sfeer van een muziekfestival naar het altaar, met dank aan Tempête.

Zachte bloemenprints van Links, Amsale Nouvelle en Rechts, Moira HughesCredits: FashionUnited

Kunstzinnige sits-stoffen

Bruidsboeketten zijn misschien overbodig nu theerozenprints en handgeschilderde details in de schijnwerpers staan. Bij Moira Hughes werd een bloemenprint die doet denken aan gordijnen voor salons gedrapeerd over de buste, opbollend in de mouw en met een volle rok die tot boven de dij reikte voor een romantisch schouwspel voor de minder traditionele bruid. Bij Amsale werd het vrolijke gevoel van het merk over het komende seizoen weerspiegeld in een dromerige jurk van organza met blauwe print die de aandacht wegnam van de traditionele witte kant en satijn. Zwart all-over borduurwerk op witte organza, ook gebloemd maar zo delicaat dat het op een houtskooltekening leek, was opvallend bij Nadia Manjarrez, maar de artistieke hand was vooral duidelijk in het handschilderen. Op sluiers bood dit bruiden de mogelijkheid om zelfs de eenvoudigste vorm te verlevendigen met een wervelwind van bloemblaadjes aan de zoom, zoals getoond door de 35-jarige accessoirespecialisten Paris by Debora Moreland of de in Parijs opgeleide Halima Grine. Voorbeelden van handschilderen strekten zich echter ook uit tot jurken bij Tal Kedem en Zahra Batool Couture, waarbij de ontwerpen achter het laatstgenoemde merk de twee trends combineerde door haar meanderende flora langs de sleep van een cape te schilderen.

Twee curvy bruidslooks van Studio Levana. Credits: FashionUnited

Rondingen op de route

Curvy jurken, en ook curvy modellen, zijn nog steeds een zeldzaamheid op NYBFW, maar Hera Couture uit Nieuw-Zeeland richt zich op een uitgebreid assortiment van inclusieve maten, en bijzonder opmerkelijk is Studio Levana uit Tel Aviv die confectiejurken tot een Amerikaanse maat 32 (een Europese 48, red.) verkoopt en op maat gemaakte jurken tot een Amerikaanse maat 46 (EU: 56, red.) kan creëren. De jurken hebben een lichtgewicht uiterlijk dat de gepatenteerde corsetterietechnologie verbergt die in elke jurk is ingebouwd om de draagster een veilig en zelfverzekerd gevoel te geven.Tegen een minimale vergoeding bieden ze eindeloze personaliseringsopties voor alle jurken.

Minimalistische en ongecompliceerde jurken:Links, Daalarna en rechts, Zoe Rowyn. Credits: FashionUnited

De magie van minimalisme

‘Quit luxury’ treft ook de bruidsmode. Daalarna, een merk uit Boedapest, spreekt een nimfachtige bruid aan met jurken die ongecompliceerd zijn, met de nadruk op delicaat draperen, gebruikmakend van de lichtheid van de stoffen, waarvan er verschillende bijzonder mooi waren. Bij Sophie Et Voilà uit Barcelona, wiens prêt-à-porterlijn populair is bij beroemdheden, waren satijnen rechtgesneden jurken met enkele details, zoals een rij handgemaakte rozen over een halslijn of strakke lijfjes met sarong wikkelrokken, hun specialiteit. Het in Kopenhagen gevestigde Zoe Rowyn biedt elke collectie een zijden slipjurk, maar dit seizoen is er een kanten blouse met vloerlengte toegevoegd die boven de buste is uitgesneden en wordt samengehouden door een enkele knoop bij de keel voor een charmante gelaagde look. In tegenstelling tot de overdadige, gerimpelde en met kralen versierde tule sluiers, voelde de sculpturale "sluier" van Halima Grine met crinolinetechnologie leuk en modern aan.

Handgeschilderde cape bij KB Couture en vintage geïnspireerde stoffen bij Marco & Maria. Credits: FashionUnited

Omarm overdadig

Grote statements bestaan natuurlijk nog steeds, met stijve architecturale jurken die domineren in de rekken bij Valentini uit Puglia, Italië, evenals appliqué van groot formaat, ook aanwezig in de collectie van Jorge Manuel uit Miami. Manuel, een voormalig architect, werd geïnspireerd om bruidsmode te creëren naar het voorbeeld van zijn grootmoeder die vanuit haar huis japonnen voor privéklanten creëerde. Zijn collectie bevat sierlijke texturen zoals brokaat dat met een laser is uitgebrand en borduursels die zijn gemaakt door een familie van ambachtslieden in Mumbai. De lasertechniek komt ook terug in lichtere stoffen met ton-sur-ton bloemmotieven, maar blijft overdadig. Barokke details in versieringen en naden kwamen dicht bij het niveau van couture bij Barcelona-atelier J'Aton en er waren decadente kralenmotieven bij Leah Da Gloria, evenals veren en lasergesneden motieven bij het Libanese merk Gemy Maalouf. Marco & Maria bood niet alleen een alternatief voor minimalisme, maar leek ook te proberen het oog van een vintage klant te trekken door kleurrijke borduursels te verwerken op theekleurige jurken of zwart kant gelaagd over ecru.

Coutureversiering links, J'Aton, en rechts, Jorge Manuel Miami. Credits: Fashionunited

Non-binair mengt zich in het gesprek

Bruidskleding die eindelijk afstand neemt van de gendertradities van wit kant en tierelantijnen voor de bruid en een pak of smoking voor de bruidegom was te zien bij het Oekraïense merk Milla Nova tijdens hun presentatie in een kunstgalerie in Tribeca. Het bewijs dat liefde geen grenzen kent waren grote rozen die een bomberjasje bedekten, gedragen over een met kristallen versierd halfcorset, een witte broek en sneakers. Er was ook een kanten gilet met rijke textuur en Nehru-kraag dat er bijzonder nonchalant uitzag in combinatie met een wijdvallende broek. En voor wie een groter gebaar wil maken, een half korset en een broek met een doorschijnende dramatisch uitlopende overjurk, bezet met parels aan de hals en schouders en versierd met plissé rozetten op de volumineuze sleep.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.