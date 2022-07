6 vragen aan kledingverhuurbedrijf Palanta

Het aanbod van kledingverhuurbedrijven wordt steeds groter in Nederland. Een van de kledingverhuurbedrijven is Palanta, die recent ook het huren van kleding van consumenten heeft geïntroduceerd. FashionUnited stelt 6 vragen aan het bedrijf om meer te weten te komen over hoe het precies werkt en welke toekomst Palanta ziet voor kledingverhuur.

Waarom is Palanta opgericht?

"De naam Palanta komt van het woord 'palánta' dat scheut, kiemplant of peuter betekent in het Hongaars - de moedertaal van de oprichter. Het kost tijd en moeite om te zorgen voor deze kleine dingen, maar ze groeien uit tot iets moois, net als onze reis naar een bewust een duurzaam leven."

"Toen Sara Devenyi [de oprichter, red.] haar koffer aan het inpakken was voor haar 7 maanden durende verblijf in het Verenigd Koninkrijk, postte ze een Instagram story met de vraag: 'Zal al mijn kleding passen in mijn koffer?' Ze kon niet anders dan de meeste van haar jurken achterlaten. Op dat moment keek Sara naar haar kast en dacht ze: 'Heb ik echt zoveel kleding nodig als ik het niet eens met mij mee kan nemen?' Ze dacht dat ze een verantwoorde modeconsument was, maar deze situatie opende haar ogen. Ze besloot zichzelf uit te dagen en bewuster te worden van haar gewoontes."

"Met een schone lei in een een nieuw land dook Sara in de bizarre en schokkende wereld van fast fashion en kledingafval om een redelijke manier te vinden om uit deze puinhoop te komen. Het eerste artikel dat haar aandacht trok ging over Burberry. "Burberry heeft meer dan 28 miljoen pond van hun kleding en cosmetica vernietigd." Dit artikel deed haar realiseren dat ze huidige mode industrie wil veranderen en een blijvend effect tot stand wil brengen."

"Wat startte als een one-suitcase-wardrobe uitdaging, werd een ambitie voor een gezondere mode-industrie en planeet. Met de inspiratie van de minimalistische filmmaker en Youtuber Matt D'Avella's documentaire 'Minimalism' besloot Sara dat ze deze visie wilde verbinden aan slow fashion en duurzaamheid. "Als ik ergens naartoe ga waar het koud is, dan koop ik misschien een tweedehands jas of huur ik een jas. Ik weet niet of dat mogelijk is. Kun je jassen huren? Ik ga het uitzoeken," aldus D'Avella."

"Zo ontstond het idee om duurzame kleding te verhuren. En zo is Palanta geboren - het planten van een scheut, een idee en concept toegewijd aan het verhuren van duurzame en ethisch geproduceerde kleding als een antwoord op de overconsumptie en mode afval in de mode industrie, gedreven door een ambitie om bij te dragen aan een gezondere planeet.

Rent My Wardrobe/Palanta. Beeld via Palanta

Hoe werkt Palanta?

"Toen we Palanta in 2020 september lanceerden, was ons doel om de makkelijkste manier van huren aan te bieden, dus zijn we begonnen met een pay-as-you-rent model, wat vooral flexibiliteit betekent. Huurders kunnen 4, 14 of 30 dagen genieten van een Palanta item en het dan terugsturen. Met dit model kunnen huurders gewoon een item of meerdere items op onze website kiezen, beslissen hoe lang ze het willen hebben en naar de kassa gaan. Dit pay-as-you-rent model is populair voor speciale gelegenheden, vakanties, of omdat iemand een huurartikel wil proberen. Ideaal om te experimenteren met nieuwe kleuren of jezelf te verrassen met iets dat je nooit zou kopen maar altijd al wilde proberen."

"Ons andere populaire model is de maandelijkse lidmaatschappen, we lanceerden ze in november 2021, en het trekt meer en meer bewuste vrouwen aan. Met Palanta's maandelijkse lidmaatschappen, kunnen huurders hun mode cravings bevredigen en hun garderobe elke maand uitbreiden met nieuwe, premium merken. Ze kunnen elke maand 3 items kiezen voor een vaste maandelijkse prijs."

"We hebben ook lidmaatschappen voor de dames- en onze babycollectie. Leden kunnen hun essentiële dosis nieuwe inspiratie opdoen en genieten van meer variatie met minder gedoe. Goed doen voor de planeet en voor hun portemonnee - terwijl ze modieus blijven. "

"Of je nu huurt via de pay-as-you-rent of de lidmaatschappen, het platform van Palanta stuurt je automatisch een e-mail wanneer de eerste huurperiode afloopt. Huurders kunnen beslissen of ze de items terug willen sturen, willen kopen of langer willen houden. Er is altijd de optie om de huur te verlengen, gemiddeld houden 60 procent van onze klanten hun items langer. Dat kan als er niemand anders op de wachtlijst staat voor dat artikel. Dan wordt er automatisch nog een betaling afgeschreven. Ons interne systeem heeft net een update gekregen om de manier van huren voor zowel ons als onze klanten verder te vergemakkelijken. We bieden alleen items te koop aan voor huurders, die het item al hadden geprobeerd, om bewuste besluitvorming te ondersteunen als het gaat om het kopen van kleding. Als zij besluiten tot aankoop, kan Palanta hen een korting aanbieden op de winkelprijs."

"Als de huurder het item wil terugsturen, ontvangen ze een link met het retourlabel, zodat er geen printer nodig is, ze kunnen gewoon de mailer of doos gebruiken waarin ze de kleding hebben ontvangen en deze hergebruiken voor de retourzending - meer en meer circulair."

Wat is het businessmodel erachter?

"We hebben drie inkomensstromen. Als eerste hebben we inkomsten uit de maandelijkse lidmaatschap abonnees en van de pay-as-you-rent verhuur. Daarnaast, omdat we wilden dat Palanta niet alleen een mode-verhuur platform is, maar ook een bewuste gemeenschap, krijgen we een tweede deel van onze inkomsten uit de kaartverkoop voor onze evenementen. Ten slotte werken we ook samen met modemerken op basis van een abonnement - zodat hun merk gepromoot wordt via Palanta."

Rent My Wardrobe/Palanta. Beeld via Palanta

Hoeveel leden/klanten hebben jullie maandelijks?

"We hebben een groeiend aantal maandelijkse leden op ons platform. We introduceerden onze maandelijkse lidmaatschappen in november 2021, die onze community de kans geven om hun garderobe elke maand uit te breiden met nieuwe, premium merken. Onze volgende stappen zijn om samen te werken met andere bewuste merken en organisaties om ook modeverhuur aan te bieden aan hun gemeenschap."

Jullie hebben recent de mogelijkheid geïntroduceerd om kleding te huren van consumenten, in dit geval influencers. Hoe werkt dit en waarom hebben jullie besloten p2p-verhuur [peer to peer, red.] te faciliteren?

"Onze community betekent alles voor ons, en hoe we ons met elkaar kunnen verbinden, elkaar kunnen inspireren, maar ook samen meer circulair kunnen worden. Daarom hebben we onze favoriete duurzame trendsetters gevraagd om hun garderobes te delen via Palanta. We hebben ons Rent My Wardrobe initiatief gelanceerd om op een ander niveau te verbinden met onze gemeenschap, door middel van persoonlijke en geliefde statement stukken van Alisson Simmonds, Talkita Kalloe, Sara Devenyi, oprichter van Palanta en nog veel meer."

"Vanuit ons onderzoek naar de huurmarkt hebben we besloten te starten met peer-to-peer verhuur door middel van het Rent My Wardrobe initiatief. Waarom? Tijdens ons onderzoek kwamen we erachter dat huren inderdaad een nieuwe manier van kleden is en dat we daar ook meer vertrouwen voor nodig hebben. Vertrouwen in het modeverhuur platform dat items schoon, en in goede staat op worden gestuurd. Peer-to-peer verhuur maakt dit een beetje moeilijker, omdat p2p verhuurplatforms meestal alleen een platform zijn om mensen met elkaar in contact te brengen, waardoor het bedrijf de kwaliteit van een item dat van de verhuurder naar de huurder wordt gestuurd niet kan controleren. In dit geval kan een gebrek aan kwaliteit leiden tot een gebrek aan vertrouwen, niet alleen in de consument die het in een slechte staat heeft opgestuurd, maar ook in de verhuurmarktplaats."

"Daarom hebben we besloten om de Rent My Wardrobe-collectie te lanceren met influencers van wie we weten dat ze goed voor hun items zorgen en die ermee instemmen om deze items naar ons hoofdkantoor te sturen, zodat wij alle logistiek voor hen afhandelen. En we zijn voortdurend op zoek naar meer inspirerende individuen om hun garderobe ook via Palanta te delen."

Rent My Wardrobe/Palanta. Beeld via Palanta

Wat is jullie droom voor Palanta?

"Onze missie is om een duurzaam alternatief te bieden voor fast fashion en de huidige mode-industrie door maandelijkse huuropties aan te bieden en mensen te inspireren om bewuster te leven en te kleden."

"Palanta is er voor eigentijdse vrouwen die bewuster willen leven en kleden. Wij zijn een fashion rental platform dat op een duurzame manier toegang geeft tot een oneindige garderobe voor minder geld. In tegenstelling tot webshops en fast fashion stores die mensen aanmoedigen om goedkope en overbodige items te kopen, brengt onze service nieuwe kleding in de garderobe van mensen terwijl we de circulaire economie, verantwoorde consumptie en onze planeet ondersteunen."

"Al met al hebben we een holistische aanpak om klanten te helpen de volgende stap te zetten naar een duurzame levensstijl. Naast de verhuur organiseren we ook mindfulness workshops en eco-evenementen waar de community aan mee kan doen en gelijkgestemden kan ontmoeten. We zijn momenteel van plan om mindfulness workshops te organiseren zoals yoga, meditatie, stress release keramiek, en bovendien educatieve workshops over circulariteit en slow fashion."

"Uiteindelijk is ons doel om het meest circulaire en duurzame bedrijf in de mode-industrie in Europa te zijn. We willen duurzame merken helpen meer aandacht te krijgen en ze helpen meer bewuste consumenten te bereiken. Op de lange termijn is ons doel om de mode-industrie te heropvoeden en modeafval helemaal te minimaliseren."

"Het is altijd onze ambitie geweest om uit te breiden naar meer EU-landen, en dat is ook opgenomen in ons uitbreidingsplan. We hebben al aanvragen ontvangen uit Spanje, Zweden en Hongarije, maar voor nu zijn we 100 procent gefocust op groei in Nederland om Palanta's modeverhuur raamwerk en bedrijfsstructuren af te ronden."