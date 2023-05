6PM-oprichter Achraf Bouzalim: “Zolang er een jeugdcultuur bestaat, zal er streetwear zijn”

Ook al zeggen sommigen dat streetwear aan het einde van zijn latijn is, is het nog steeds een ding bij de jonge doelgroep. Dat bewijst ook het in Frankfurt (Duitsland) gevestigde merk 6PM, dat onderdeel is van de online retailer About You. Samen organiseren zij voor de tweede keer een pop-up tournee, die dit jaar naast Duitsland ook in Oostenrijk plaatsvindt.

De vorige keer kwamen consumenten massaal naar het evenement om de felbegeerde items te zien en oprichter Achraf Bouzalim te ontmoeten. Bij de start van de nieuwe pop-up tour sprak FashionUnited met de oprichter van het merk, die meer ‘fans’ heeft op Instagram - met meer dan 250.000 volgers - dan het 6PM-account (205.000 volgers). Hij vertelt over guerilla marketing, waarom streetwear onmisbaar is geworden en welke trends hij ziet in deze stijl.

Zaterdag 6 mei gaat de pop-up tour van start. Wat is er anders aan deze tour, in vergelijking met de vorige, los van de locaties?

“Alleen al de planningsfase maakt deze tour enorm anders. Dit jaar zijn we extra vroeg begonnen met plannen om onze community een aantal leuke dagen te bezorgen.”

Wat kan de community verwachten?

“Naast de nieuwe kleuren van de ‘6PM+’-collectie en een ontmoeting met mijzelf, zorgen we dit jaar ook voor gratis eten. We hebben tevens een speciaal tour T-shirt gelanceerd met onze partner Pepsi, dat exclusief verkrijgbaar is bij de pop-up stores. Daarnaast hebben we samen met Motorola een promotieactie bedacht, waarbij onze community veel kan winnen. Al met al is de tour dit jaar wat ronder en voller.”

Eerste About You en 6PM NOOS-collectie '6PM+'. Beeld: AboutYou

Waar komen de 6PM-klanten vandaan?

“Naast de DACH-regio hebben we ook klanten uit Italië, het Verenigd Koninkrijk en een beetje uit de Verenigde Staten. Af en toe komen er ook mensen uit de omringende landen van de DACH-regio [naar het pop-up evenement, red.]. Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld een paar jongens uit Denemarken in Hamburg bij een van onze pop-up stores.”

Spelen guerilla-acties die fans naar locaties lokken, zoals een speurtocht, ook een rol voor 6PM?

“Ja, dat zou goed kunnen. Misschien hebben we al iets in petto voor de tour. We blijven in ieder geval nieuwsgierig…”

Vorig jaar waren er meer dan drieduizend mensen op de locaties. Verwachten jullie weer zo’n aantal?

“We verwachten dezelfde drukte, maar we zijn ook voorbereid op een groter aantal bezoekers dan vorig jaar. Voor ons is het niet alleen ‘de kleding’, maar ook het enthousiasme over mij als persoon dat de zogenaamde ‘hype’ teweegbrengt. Eigenlijk willen we het woord ‘hype’ niet meer gebruiken. Het suggereert dat het enthousiasme weer over zal gaan en van korte duur is.”

6PM-oprichter Achraf Bouzalim met fans bij een Pop-up evenement in 2022. Beeld: About You

Hoe zit het met de ‘streetwear-hype’?

“Ondertussen heeft streetwear zich gevestigd als een serieus segment binnen de mode-industrie en zolang er een jeugdcultuur bestaat, zal streetwear bestaan. Dat heeft niets te maken met een ‘hype’, de rest van de industrie is de afgelopen jaren eindelijk bijgedraaid.”

Wat is de volgende grote trend in streetwear?

“Dat kun je niet echt beantwoorden. We doen wat we doen en de respons bewijst ons gelijk. Ik zou me kunnen voorstellen dat merken zich niet langer alleen op kleding richten, maar hun merk als een platform zien voor allerlei creatieve uitingen en zo een klein universum creëren.”

Wat kunnen we in de volgende collectie verwachten?

“Blijf ons volgen.”

Achraf Bouzalim. Beeld: via AboutYou/ 6PM

Is er een bepaald item of gadget dat je zou willen lanceren?

“All Time Dream zou een sneaker zijn, maar ik denk ook na over meubels en hondenaccessoires voor mijn hond Rio.”

Er zijn in het verleden al samenwerkingen geweest, zoals met de rapper Yung Hurn. Zijn er momenteel nieuwe samenwerkingen gepland?

“Ja, we werken aan een paar projecten. Er is echter nog niets klaar om aan te kondigen.”

De nooit uitverkochte collectie '6PM+' is alleen verkrijgbaar via de eigen online shop en via About You. Ben je van plan om met andere retailers samen te werken?

“Voorlopig niet, nee.”

Dit interview is schrifelijk afgenomen.