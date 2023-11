7 For All Mankind en Chiara Biasi werken samen aan een exclusieve denim capsule collectie

Chiara Biasi, een bekende Italiaanse modeblogger en influencer met meer dan 4 miljoen volgers, heeft een officiële samenwerking aangekondigd met het Amerikaanse denimmerk 7 For All Mankind. Samen hebben ze een exclusieve capsule collectie gecreëerd die de kernwaarden van innovatie en creativiteit van het merk belichaamt.

Chiara, met haar onderscheidende, extraverte persoonlijkheid en unieke stijl, heeft met het toonaangevende denimmerk samengewerkt om originele en inclusieve kledingstukken te ontwerpen die de nieuwste modetrends weerspiegelen en erop reageren. De collectie kenmerkt zich door een strak, modern ontwerp met een rock-geïnspireerde esthetiek die perfect aansluit bij zowel de persoonlijke stijl van de influencer als de identiteit van het merk.

Credits: Chiara Biasi x 7 For All Mankind

Deze totale denimlijn heeft een eigentijdse twist in zowel ontwerp als productie, met oversized jeans, cargobroeken met enkelriemdetails, trenchcoats, gescheurde jurken, verleidelijke tops en shirts met polsriemdetails. Deze collectie eert het erfgoed van het merk en combineert het met de trendy charme van Chiara Biasi.

Deze opwindende samenwerking brengt Chiara's modebewustzijn en aantrekkingskracht samen met de Los Angeles-stijl die 7 For All Mankind definieert. "De capsulecollectie die ik heb gecreëerd met 7 For All Mankind is geïnspireerd op mijn levenslange passie voor denim, die me al sinds mijn kindertijd vergezelt in elk seizoen en op elke gelegenheid, in mijn dagelijks leven en op al mijn reizen. We hebben gekozen voor een strak en cool ontwerp dat mijn eigentijdse, rock-geïnspireerde esthetiek weerspiegelt," aldus influencer Chiara Biasi.

Francesca Toninato, Global CEO van 7 For All Mankind, voegt eraan toe: "We zijn verheugd om samen te werken met Chiara Biasi voor deze capsulecollectie. Ze is een vrouw met een eigentijdse identiteit en aanstekelijke energie. Haar bijdrage heeft onze kleding een nog moderner ontwerp gegeven, waarbij details uit haar levensstijl zijn opgenomen."

Credits: Chiara Biasi x 7 For All Mankind

Deze collectie weerspiegelt de trend voor een persoonlijke levensstijl en belichaamt de esthetische codes van moderne interesses. Het is ontworpen voor mensen die eigentijdse en comfortabele kleding willen dragen, stijlvol maar toch informeel, persoonlijk en daardoor uniek.

De collectie zal vanaf 9 november 2023 zowel online als in geselecteerde winkels en bij premium retailers verkrijgbaar zijn.