A Circular Store in New York: De winkel van de toekomst

New York - De nieuwe winkel A Circular Store is geen doorsnee tweedehands modewinkel. Alle mode in de winkel mag dan wel tweedehands zijn, maar de merchandising getuigt van iets moderners en conceptuelers. Het is niet de gebruikelijke vintagewinkel vol met rekken geurige, versleten kleding, maar eerder een doordachte curatie met aandacht voor detail. Door een in-house vermaakservice kan praktisch elk kledingstuk op maat worden gemaakt. Het is de ultieme upcycling bestemming, ontstaan uit samenwerking tussen Madewell en thredUP.

Beeld: A Circular Store

’Decarbonised Dressing’

Het zou zomaar de winkel van de toekomst kunnen zijn, een winkel waar ‘decarbonised dressing’ (het verminderen of neutraliseren van koolstofuitstoot door middel van kleding, red.) gelijk staat aan een legitieme strijd van de mode-industrie tegen klimaatverandering .

De koolstofuitstoot voor het maken van nieuwe kledingstukken zal altijd een negatief milieueffect hebben dat niet kan worden geëlimineerd of "geneutraliseerd", alleen al vanwege de natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn en de processen in de toeleveringsketen. Elk jaar worden er meer dan 100 miljard kledingstukken geproduceerd. Tel daarbij op het gebruik van land, water, chemicaliën, het verlies aan biodiversiteit en de uitstoot van broeikasgassen, en het plaatje wordt alarmerend duidelijk. Als de mode-industrie nu zou stoppen met het maken van kleding, zou er alsnog tientallen jaren genoeg te dragen zijn voor de gehele wereldbevolking.

Aangezien de CO2-voetafdruk van een kledingstuk voor de consument steeds belangrijker wordt, wordt er gezocht naar alternatieven voor fast fashion. Merken die weinig of geen impact hebben, krijgen steeds meer aandacht en de retail evolueert, ook al gaat het relatief traag.

Schoner textiel

Hoewel het stopzetten van de wereldwijde kledingproductie geen haalbare optie is, zijn er wel programma's voor samenwerking tussen merken, textielfabrieken en andere partijen om schoner textiel te creëren. Clean by Design, opgericht door de Natural Resources Defense Council (NRDC) en nu een programma van het Apparel Impact Institute, is een kant-en-klaar programma voor een groene toeleveringsketen dat het gebruik van energie, water en chemicaliën in textielfabrieken verbetert. De programma's leveren gemiddeld een 10 tot 20 procent lager energie-, water- en chemicaliënverbruik op dan traditionele methoden.

Bij A Circular Store zorgen statistieken over textielafval en stappen voor het creëren van een circulaire garderobe voor impactvolle touchpoints in de hele winkel en zorgen ze ook voor ‘Instagrammable’ momenten. "De mode-industrie heeft te lang gewerkt met een lineair model, ook wel het wegwerpmodel genoemd. We hebben een winkel ontworpen die de toekomst van mode vertegenwoordigt - een circulaire toekomst waarin retailers ontwerpen voor een lange levensduur en consumenten winkelen met resale in gedachten. We hopen dat bezoekers de winkel verlaten met een dosis inspiratie en kennis die ze nodig hebben om hun garderobe duurzamer in te richten. Wij geloven dat de samenwerking tussen retail en resale een noodzakelijke volgende stap is in het bereiken van onze visie van een circulaire toekomst voor mode," zegt Erin Wallace, VP van Integrated Marketing bij thredUP.

Beeld: A Circular Store

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.