A fish named Fred introduceert reverse heritage marketing concept

A fish named Fred lanceert met de serie ‘The Lost Tapes’ een innovatieve marketingstrategie genaamd reverse heritage marketing. Het concept, ontwikkeld door oprichter en merkenbouwer Rob Schalker, creëert een kunstmatige maar geloofwaardige geschiedenis in plaats van te putten uit bestaande nostalgie.

Een creative vorm van "fashiontainment" waarbij het fundament van dit project een fictieve band uit Los Angeles is, die 40 jaar geleden actief zou zijn geweest. Door middel van korte films wordt de geschiedenis van deze band retrospectief verteld, waarbij mode, kunst, voeding en cinema samenkomen in een wereld die balanceert tussen het verleden en het heden. De verhaallijnen zijn nauw verweven met de werkelijke wereldgeschiedenis om de authenticiteit te vergroten.

Interactie en commerciële integratie

Een van de afleveringen dient als eerbetoon aan de zeven astronauten van de spaceshuttle Challenger die op January 28, 1986 om het leven kwamen. Voor deze productie werkte Schalker nauw samen met de Challenger Center for Space Science Education (Challenger Center) in de VS. De opbrengsten van de streaming van het bijbehorende nummer ‘Price of the Sun’ worden gedoneerd aan deze stichting, waarmee fictieve storytelling wordt gekoppeld aan historische realiteit.

Credits: A fish named Fred

Het project overstijgt passieve consumptie door een interactieve laag toe te voegen. Aan het einde van elke week heeft het publiek de mogelijkheid om via een poll de verdere ontwikkeling van het verhaal te beïnvloeden, waarbij zij kunnen kiezen uit vier opties. Deze methode biedt volgens Schalker kansen voor strategische product placement, waarbij merken organisch in het narratief kunnen worden opgenomen zonder de indruk van traditionele advertenties te wekken.

Strategische meerwaarde van gecreëerd verleden

Reverse heritage marketing verschilt van traditionele heritage marketing doordat het niet wordt beperkt door een feitelijk verleden. Merken kunnen een geloofwaardige positie verwerven in een geconstrueerde cultuur en tijdperk waar zij oorspronkelijk niet aanwezig waren. Schalker stelt dat deze vorm van storytelling een nieuwe route opent voor marketing, waarbij de wereld waarin het product bestaat centraal staat in plaats van de campagne zelf.

Naast de visuele content vormt muziek een essentieel bewijs van de gecreëerde werkelijkheid. Er zijn 30 digitaal gemasterde nummers geproduceerd die wekelijks als tracks van de band worden uitgebracht. Momenteel voert Schalker gesprekken met platenlabels en internationale televisieproducenten om een hedendaagse formatie rondom de band A fish named Fred te realiseren.

De distributie van de content vindt plaats via diverse kanalen, waaronder Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok en streamingdiensten zoals Spotify en Apple Music.