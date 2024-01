A fish named Fred lanceert het gedurfde nieuwe thema voor AW24: "Fred Into the Wild"

A fish named Fred, het kleurrijke Nederlandse modemerk dat grenzen verlegt met zijn unieke en levendige ontwerpen, onthult met trots het nieuwste thema voor de Autumn/Winter 2024-collectie: "Fred Into the Wild."

Deze nieuwe collectie neemt je mee op reis naar de ongetemde natuur, waar de wildernis wordt omgezet in gedurfde, eigentijdse mode. "Fred Into the Wild" laat de krachtige connectie tussen mens en natuur zien, en weerspiegelt de vrijheid, ontdekking en avontuurlijke geest die inherent zijn aan het wilde hart van de natuur.

De Autumn/Winter 2024-collectie van A fish named Fred biedt een mix van kledingstukken en accessoires voor heren, die allemaal geïnspireerd zijn door de diversiteit van de natuurlijke wereld. Van uitgestrekte bossen en indrukwekkende bergen tot wilde dieren, de collectie omvat opvallende prints en patronen die de essentie van de wildernis vastleggen.

Credits: A Fish named Fred, FW24

Enkele van de meest opvallende kenmerken van de "Fred Into the Wild" collectie zijn onder andere:

Wildlife

Prints van dieren zoals uilen, vissen en elanden, die de kracht van de natuur tot leven brengen. Blazers met matching gilets in verschillende kleuren. In de stoffen corduroy, een nieuwe pique kwaliteit (de stof is iets dikker maar ademt nog steeds goed, door deze grovere structuur kreukt de stof niet snel en dit zorgt voor een rijke uitstraling), herringbone en wol.

Natuurlijke Elementen

Texturen en kleuren van aardse elementen, zoals hout, bladeren, bamboe, bergen en bomen, om de ware wildernis op de kleding over te brengen. Maar ook avontuurlijke symbolen zoals een backpack, landkaart, verrekijker, kompas en de enige echte Fred mug. Items die niet kunnen ontbreken tijdens je avontuur in de bergen.

Credits: A Fish named Fred, FW24

Outdoor Avontuur

Robuuste en stijlvolle kledingstukken ontworpen voor het buitenleven, waaronder warme jassen, bodywarmers, fleece jackets, kleurrijke broeken en comfortabele truien. Sportieve prints die je terug ziet komen zoals klimtouwen en roeispanen.

Accessoires met Attitude

Unieke accessoires zoals caps van verschillende materialen die matchen met de blazers, mutsen, sjaals, riemen, leren handschoenen en sokken die perfect aansluiten op de natuurlijke thema's van de collectie en een krachtig statement maken. We geven niet alleen prioriteit aan stijl, maar ook aan duurzaamheid. We streven ernaar om onze impact op het milieu te minimaliseren door hoogwaardige materialen te gebruiken die lang meegaan.

"A fish named Fred staat altijd bekend om zijn gedurfde en avontuurlijke ontwerpen, en met 'Fred Into the Wild' willen we onze klanten inspireren om de wildernis te omarmen en hun eigen ongetemde avonturen te beleven, terwijl ze er stijlvol uitzien," zegt Rob Schalker. “Deze collectie draag je om op te vallen en je innerlijke avonturier te omarmen."

Over A fish named Fred

A fish named Fred is een Nederlands modemerk dat bekend staat om zijn unieke en kleurrijke ontwerpen voor heren. Het merk heeft zich toegelegd op het creëren van opvallende kleding en accessoires die de persoonlijkheid en stijl van de moderne man weerspiegelen. Met een sterke nadruk op vakmanschap, kwaliteit en originaliteit, heeft A fish named Fred een trouwe wereldwijde fanbase verworven.