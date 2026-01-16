A fish named Fred presenteert Tokyo Trip AW26

Winter 2026 – Een collectie geïnspireerd door contrast, beweging en karakter. Voor deze collectie richt A fish named Fred zijn blik op Tokyo: een wereldstad waarin uitersten elkaar versterken. Traditie en technologie bestaan er naast elkaar, precisie ontmoet speelsheid en rust wisselt zich af met een onophoudelijke stroom van energie. Deze dynamiek vormt de kern van de nieuwe Tokyo Trip AW26-collectie.

Tokyo is een stad die continu prikkelt. Van de felverlichte kruispunten van Shibuya tot de stille zijstraatjes waar ambacht en rituelen al generaties lang worden doorgegeven. Van strak gesneden maatwerk tot nonchalante street-invloeden. Deze veelzijdigheid vertaalt A fish named Fred naar een wintercollectie waarin contrast niet wordt vermeden, maar juist wordt omarmd.

Credits: A fish named Fred

De Tokyo Trip Winter 2026 collectie kenmerkt zich door een uitgebalanceerde mix van clean tailoring, comfort en functionaliteit. Hoogwaardige wintermaterialen worden gecombineerd met gelaagde structuren, verfijnde kleurstellingen en verrassende details. Expressieve prints en subtiele grafische accenten verwijzen naar het visuele landschap van de stad: neonlichten, architectuur en onverwachte composities die je alleen in Tokyo vindt. Elk ontwerp is gemaakt met het oog op draagbaarheid en beweging. De silhouetten zijn scherp, maar nooit stijf; stijlvol, maar altijd comfortabel. Dit weerspiegelt het ritme van Tokio zelf, een stad die constant in beweging is, maar waarin precisie en aandacht voor detail altijd centraal staan.

Het resultaat is een collectie die zowel eigentijds als tijdloos aanvoelt. Gedurfd, zonder schreeuwerig te zijn. Doordacht, maar met ruimte voor speelsheid. Tokyo Trip AW26 is ontworpen voor mannen die bewust kiezen voor kwaliteit, karakter en een uitgesproken stijl. Mannen die nieuwsgierig zijn, vertrouwen uitstralen en niet bang zijn om hun eigen pad te volgen. Onmiskenbaar A fish named Fred, met een Tokyo state of mind. Tokyo Trip Winter 2026 vangt niet alleen de geest van een stad, maar ook de houding van een man die altijd in beweging is.