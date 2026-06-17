A fish named Fred SS27: 'Colours of the Caribbean' brengt zomerse sferen naar de winkelvloer

Voor de Spring/Summer 2027-collectie neemt A fish named Fred retailpartners mee op reis naar de Caribische eilanden. Met het thema 'Colours of the Caribbean' zet het merk in op kleur, vrijheid en de ontspannen sfeer van het eilandleven. Een SS27-collectie die zowel op vakantie als in de stad goed werkt.

Caribische inspiratie

De inspiratie voor SS27 is gevonden in tropische landschappen, vintage auto's, cocktails, muziek en de zee. Deze wereld is vertaald naar uitgesproken prints, frisse kleurcombinaties en speelse details die door de gehele collectie terugkeren. Het herkenbare DNA van A fish named Fred blijft intact, maar de toon is dit seizoen bewust meer ontspannen en zomers. Beach- en holiday-invloeden geven de collectie een easy-going sfeer die aansluit bij een groeiende vraag naar kleding die niet alleen goed staat, maar ook een gevoel oproept van positiviteit, vrijheid en escapisme.

Credits: A fish named Fred

Kleurenpalet en materialen

Het kleurenpalet van SS27 is energiek en direct: coral, turquoise, navy, zandtinten en warme sunset-kleuren vormen de basis. Gecombineerd met tropische prints, handgeschilderde details en speelse graphics ontstaat een sterk zomers beeld met veel energie.

Materiaal speelt daarin een even grote rol. De collectie is opgebouwd rond lichte, comfortabele kwaliteiten met luchtige stoffen en zachte structuren. Easy-to-wear staat centraal: items die moeiteloos werken in meerdere contexten, van vakantie tot casual werkdag.

Commerciële focus voor retailpartners

De sterkste categorieën voor SS27 zijn printed shirts, polo's, lightweight blazers en zomerse matching sets. Juist de combinatie van uitgesproken prints met een hoge draagbaarheid maakt deze categorieën aantrekkelijk voor een breed publiek op de winkelvloer. Casual tailoring en comfortabele zomerkwaliteiten zijn aanvullende speerpunten binnen het assortiment.

Retailers hebben de mogelijkheid gedurende het seizoen nieuwe impulsen te geven, A fish named Fred brengt SS27 namelijk in meerdere drops uit. Dit leveringsritme stelt inkopers in staat flexibel in te spelen op de vraag en de collectie fris te houden.

Credits: A fish named Fred

De klant van Fred

De SS27-collectie is ontworpen voor mannen die persoonlijkheid in hun garderobe zoeken, maar comfort en veelzijdigheid niet willen inleveren. De items sluiten aan op meerdere gelegenheden, wat de collectie breed inzetbaar en commercieel sterk maakt: van weekendlook tot zomerse avond, van vakantie tot een werkdag op kantoor.

De komende seizoenen bouwt A fish named Fred verder aan een merkverhaal waarin fashion, beleving en storytelling samenkomen. Naast sterke collecties investeert het merk in creatieve content en samenwerkingen die het verhaal buiten fashion nog meer uitbreiden.

Credits: A fish named Fred