A stylish reunion: Twist & Tango terug bij LEXSON

Feminine, fashion-forward en refined. Aan het einde van 2025 haalt LEXSON een oude favoriet terug naar Breda. Het Zweedse dameslabel Twist & Tango maakt het premium merkenportfolio van de distributeur als stijlversterker compleet.

Oude liefde roest niet. Nadat LEXSON eerder dit jaar premium-parel Filippa K aan zich wist te binden, verwelkomt de in Princenhage gevestigde distributeur eind december als klap op de vuurpijl het eveneens Zweedse Twist & Tango. En dat is zeker geen onbekende: het uit Göteborg afkomstige dameslabel werd jaren geleden al meerdere seizoenen door de distributeur vertegenwoordigd. Tijdens de laatste editie van de Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) sloeg de vonk weer over. En dus blazen beide partijen hun partnership deze maand nieuw leven in.

Voor LEXSON-founder Maarten Janse voelt het Zweedse merk als een match made in heaven. Maarten: ‘Twist & Tango past perfect in de line-up van premium-parels die wij al vertegenwoordigen en distribueren voor dames. Naast Filippa K, Varley en Tiger of Sweden zie ik het merk echt als een stijlbepalende vierde force binnen ons hoogsegment-aanbod. Samen vertellen deze brands één sterk verhaal met een gewilde mix van Scandinavische eenvoud, stijlvolle designs en een superieure kwaliteiten. Ik ben ervan overtuigd dat er een heel duidelijke consument is voor onze fantastic four: wie het ene merk koopt, kan de andere drie net zo makkelijk in haar kast hangen. Retailers krijgen daarmee toegang tot een nóg completer aanbod.’

Credits: LEXSON

Twist & Tango is al 20 jaar een vertrouwd gezicht in de Scandinavische fashionscene. Het Zweedse label staat bekend om haar uitgesproken vrouwelijke signatuur. Geliefd bij influencers en gewild dankzij high-quality collecties die moeiteloos schakelen van minimalistische everyday designs tot refined occasion wear. Het merk werkt met duurzame materialen, produceert in kleinere oplages en verkiest kwaliteit boven kwantiteit. Zo ontstaan pieces die mooi blijven, lang meegaan en ontworpen zijn met respect voor mens en milieu. Twist & Tango benadert mode op een manier die LEXSON omarmt.

Het merk krijgt daarom een prominente plek in de nieuwe showroom die begin 2026 haar deuren opent. Want met de chemie terug op volle sterkte, is samen onder één dak verder groeien een meer dan vanzelfsprekende move.