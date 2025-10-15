A Touch of Dutch Design Week – Exclusief bij Summum Eindhoven

Modemerk Summum opende dit voorjaar haar deuren aan de Kleine Berg 28 in het bruisende centrum van Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (18–26 oktober) transformeert de etalage van Summum tot een podium voor de LOADS Collection van kunstenaar Claudy Jongstra en haar zoon Jesk Jongstra, voorlopers in lokale productieketens. Bezoekers worden uitgenodigd om zich te laten inspireren door hun innovatieve visie op duurzame productie en ambacht.

Bij Summum draait alles om het creëren van een perfecte balans tussen moderne elegantie en tijdloze klasse. De winkel nodigt bezoekers uit om hun eigen stijl te ontdekken met items volgens de laatste trends en een dosis zelfvertrouwen. Eindhoven staat bekend als stad van creatieven en designliefhebbers. Daarom biedt de winkel van Summum tussen 18 en 26 oktober niet alleen inspiratie uit de nieuwste collecties, maar ook vanuit vernieuwende initiatieven in de modewereld zoals het werk van Jesk en Claudy Jongstra.

Credits: Summum

Over LOADS Collection

LOADS Collection is ’s werelds eerste Demeter-gecertificeerde biodynamische textiellabel, opgericht door de Nederlandse kunstenaar Claudy Jongstra en haar zoon Jesk Jongstra. De collectie bestaat uit ambachtelijk geproduceerde kleding en interieurdesigns van 100% natuurlijke vezels, geverfd met plantaardige kleuren, zonder synthetische materialen of chemische behandelingen. Alle producten worden on-demand gemaakt zodat elk stuk uniek is. De materialen komen van de Jongstra’s hun eigen boerderij in Friesland en van biodynamische boeren en herders in Europa.

In samenwerking met diverse organisaties draagt de collectie bij aan regeneratieve landbouw en sociaal inclusieve productieprocessen. Het textiel is volledig traceerbaar en wordt verwerkt via eerlijk verdeelde partnerschappen, van boeren en herders tot kleinschalige spinnerijen en ateliers. LOADS Collection staat voor luxueus, biodynamisch en ethisch verantwoord textiel dat zowel duurzaam als biologisch afbreekbaar is.

Ontdek de LOADS Collection in de etalage van Summum tussen 18 en 26 oktober.

Kleine Berg 28, 5611 JV Eindhoven