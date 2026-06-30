Aaiko introduceert Spring ’27: ‘Into The Blue’

Voor Spring ’27 presenteert Aaiko ‘Into The Blue’: een collectie geïnspireerd door de vrijheid van verre kusten, eindeloze blauwtinten en de schoonheid van het onbekende. De nieuwe collectie wordt op 5 en 6 juli voor het eerst gepresenteerd tijdens de Modefabriek in TAETS Art & Event Park in Zaandam.

Met ‘Into The Blue’ vertaalt Aaiko het gevoel van een nieuwe reis naar een collectie waarin vloeiende silhouetten, verfijnde tailoring en rijke texturen samenkomen. Licht, vrouwelijk en moeiteloos elegant, ontworpen voor vrouwen die hun eigen koers bepalen en zich laten inspireren door nieuwe bestemmingen, ervaringen en perspectieven.

De collectie vindt haar inspiratie in de rust van de horizon en de oneindige schakeringen van de zee. Zachte materialen, verfijnde details en moderne silhouetten vormen een evenwichtige collectie die vrouwelijkheid en draagbaarheid met elkaar verbindt. Optimisme, nieuwsgierigheid en een blik op de toekomst vormen de basis van de collectie.

Tijdens de Modefabriek krijgen retailers als eersten de kans om Spring ’27 van dichtbij te ontdekken. Bezoekers worden meegenomen in het verhaal achter ‘Into The Blue’ en maken kennis met een collectie die voelt als een reis: verfijnd, licht en eigentijds.

Aaiko verwelkomt bezoekers op stand 300 tijdens de Modefabriek op 5 en 6 juli in TAETS Art & Event Park, Zaandam.

Voor persvragen of beeldmateriaal kan contact worden opgenomen via desireedebree@aaiko.com. Voor het plannen van een afspraak tijdens de Modefabriek kan contact worden opgenomen via jeanette@aaiko.com.

Bon Voyage, Aaiko