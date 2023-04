Aangepaste kleding: Gamut lanceert certificering

New York - Runway of Dreams, waarschijnlijk het meest opvallende evenement op de modekalender dat de gehandicaptengemeenschap vertegenwoordigt, werd in 2013 als non-profit opgericht door ontwerpster Mindy Scheier, die een zoon met spierdystrofie heeft. In de tien jaar daarna heeft ze zich ingezet om de mode-industrie te laten begrijpen waarom het zo belangrijk is om deze bevolkingsgroep, die ze "de grootste minderheid ter wereld" noemt, erbij te betrekken. Na haar samenwerking in 2016 met Tommy Hilfiger, die resulteerde in de creatie van de eerste mainstream aangepaste kledinglijn, zei Scheier: "Plotseling gingen de sluizen open en begonnen niet alleen merken maar ook andere industrieën, figuren uit het entertainmentveld, contact op te nemen om een beter gevoel te krijgen hoe zij deze wereld konden betreden. Toen werd het duidelijk dat er nog een bedrijf nodig was, en Gamut Management was geboren."

Als pionier op het gebied van consulting en talentmanagement die uitsluitend in de wereld van aangepaste kleding werkt, heeft Gamut geen moeite om talent te vinden. De enige vereiste is dat de kandidaat een handicap heeft; er zijn geen kosten of andere criteria; het is gewoon een kans om deel uit te maken van een gemeenschap van momenteel ongeveer 1000 leden wereldwijd met dagelijks aanmeldingen. "Begrijpelijk als je geen kans hebt om vertegenwoordigd te zijn of je stem te laten horen in het ontwerpproces of zelfs maar overwogen te worden in de reguliere wereld", aldus Scheier.

Gamut Seal of Approval gelanceerd door Gamut Management Ph. Gamut

Bij de oprichting van Gamut werd Scheier overspoeld met bezorgde e-mails van leden van de gehandicaptengemeenschap die vraagtekens zetten bij de authenticiteit van de aangepaste collecties, terwijl ze aan de andere kant vragen kreeg van merken die zich zorgen maakten over hoe ze succesvol met de klant konden communiceren. Dus begon ze enkele jaren geleden met de ontwikkeling van het Gamut Seal of Approval, "het eerste certificaat in zijn soort in de sector voor aangepaste kleding dat aangeeft dat dit product is doorgelicht door mensen met een handicap, verzorgers, deskundigen en professionals in de gemeenschap", legt Scheier uit.

Adaptieve mode groeit bij Kohl's, Target en Victoria's Secret

Met Kohl's, Target en Victoria's Secret als klanten, is Scheier enthousiast over hoe ver de industrie is gekomen. Volgens de CDC (De nationale gezondheidszorg organisatie van de Verenigde Staten, red.) leeft 1 op de 4 Amerikaanse volwassenen, dat zijn 61 miljoen Amerikanen, met een handicap. "We hebben ongelooflijke vooruitgang geboekt, maar de realiteit is dat we nog zoveel werk te doen hebben. Daarom zijn we hier," vertelt ze vanuit haar ruimte op de NRF(National Retail Federation)-beurs in februari, waar FashionUnited haar ontmoette. "We willen de gesprekken voeren, in contact komen met alle merken en detailhandelaren, zelfs de technologiebedrijven; er is geen bedrijf dat niet direct of indirect in aanraking komt met mensen met een handicap. Hen erbij betrekken is waarschijnlijk de beste zakelijke zet die je in je hele carrière kunt doen."

Scheier werd vergezeld door enkele leden van haar talentenrooster. De 11-jarige Sebastian Ortiz, die op Broadway te zien was als Tiny Tim in A Christmas Carol en hersenverlamming heeft, beschreef het belang van zijn betrokkenheid bij het creëren van stukken voor French Toast Adaptive, een kinderkledinglijn gespecialiseerd in uniformen en vrijetijdskleding: "Het was een levenswending om mijn moeder niet te hoeven bellen om me te helpen aankleden." Collega-talent van Gamut, Chase Merriweather, een atleet waarbij meerdere lichaamsdeel is geamputeerd die ook bekend staat als Chaseman, grapte: "Geen 'Mam, kun je me helpen met mijn knopen?' meer. Nu kan ik gewoon weer verder met mijn spel."

Scheier haalt een shirt tevoorschijn van Sonoma, een van Kohl's huismerken, een klassieke stijl maar met magneten als sluiting. Er is ook een denim versie met klittenband. De aanpassingen zijn onopvallend. Iedereen zou deze shirts kunnen dragen. "Het is belangrijk om de ontwerpers duidelijk te maken dat het niet gaat om het opnieuw maken vanaf nul," zegt Scheier. "Het is gewoon hetzelfde product draagbaarder maken voor meer mensen."

De knoop en het knoopsgat werden ontwikkeld in de dertiende eeuw. "Het feit dat we die technologie nog steeds gebruiken in deze tijd waarin we ons leven letterlijk leiden vanaf onze telefoon is opmerkelijk." Ze pakt een sneaker van Steve Madden die laat zien hoe het ontwerpteam met succes opnieuw heeft bedacht hoe een voet in een schoen gaat. "De inzetstukken zijn gemakkelijk te verwijderen, wat belangrijk is voor mensen die steunzolen dragen of een beugel hebben, en je hoeft de veters niet te strikken, maar het uiterlijk van de schoen is als elke andere sneaker," vertelt Scheier.

Het was de eerste keer dat NRF aangepaste producten voor mensen met een handicap onder de aandacht bracht en Gamut koos de show om haar eerste product met het Gamut Seal of Approval te lanceren, een Adidas rugzak. Het was een samenwerking tussen het sportmerk en Gamut-talent. "Elk detail, van hoe de rugzak staat, tot de extra grote boorden tot de manier waarop de rugzak past op lichamen met verschillende capaciteiten of stoelen, is een product van consumenteninzichten," vertelt Laura Jenks, President, Adidas Accessories x Agron, Inc aan FashionUnited. "Gamut Management werkte met ons samen om ervoor te zorgen dat we direct communiceerden, begrip hadden en op basis van de feedback aanpasten. Het proces was zeer betrokken en super leuk voor ons team."

De bewondering is wederzijds. "Adidas waren zo ijverig in het proces dat ze heel gemakkelijk aan alle criteria voldeden om gecertificeerd te worden," zegt Scheier, maar ze geeft aan dat ze niet alle antwoorden heeft. Ze leert dagelijks bij. Na het dragen van het product kunnen klanten terugkomen met nieuwe feedback en die gegevens worden verwerkt in de evolutie van de productie om de gemeenschap beter te dienen. "Alles komt van de bevolking," zegt Scheier.

Openheid en nieuwsgierigheid om tot een effectiever ontwerp te komen is de sleutel tot een succesvolle samenwerking. "Adidas ziet mogelijkheden waar anderen het onmogelijke zien", legt Jenks uit waarom het merk erbij betrokken wilde zijn. "Toen we ons realiseerden dat er de mogelijkheid is om producten te creëren met specifieke functies om het dragen van boeken en laptops naar school gemakkelijker te maken voor leerlingen met aangepaste behoeften, wilden wij bij Adidas accessoires een rol spelen. Er zijn meer ideeën onderweg! Niets is onmogelijk!"

Scheiers zoon Oliver gaat volgend jaar naar de universiteit en het feit dat hij niet zijn kamergenoot om hulp hoeft te vragen bij het aantrekken van zijn schoenen kan niet genoeg worden benadrukt. Autonomie en waardigheid zijn het recht van ieder mens, maar ze zijn vooral belangrijk voor iemand die volwassen wordt en voor het eerst uit huis gaat. Ondertussen zal Scheier creatievelingen in alle sectoren blijven uitdagen om het leven voor de gehandicaptengemeenschap gemakkelijker te maken en tegelijkertijd hun bedrijf te laten groeien. Hoewel Scheier gewend is primeurs te bereiken, is het haar missie bij Gamut om de inclusiviteit uit te breiden en de velen te vieren waar zij het meest thuis is.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited COM. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.