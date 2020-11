Aangepaste mode en de kracht van de persoonlijke touch

"Waarom staan paspoppen altijd rechtop?" vroeg Lucy Jones zich af, maker van het merk Ffora voor rolstoelaccessoires, verwijzend naar het gebrek aan opties in de detailhandel voor zittende consumenten. Het is slechts één van de vele opvallende observaties die tijdens "Cur8able Conversations" werd gedeeld. Het tweedaagse evenement draaide om de kracht van persoonlijke stijl binnen de gemeenschap van mensen met een handicap.

Stephanie Thomas, oprichter van Cur8able.com en lid van the Business of Fashion 500, vraagt waarom mensen met een handicap alles wat ze kopen, moeten aanpassen. "Ik ben anti-hack. Kan ik in 2020 gewoon iets kopen, zonder te moeten verstellen?”

Velen van ons nemen de mogelijkheid die mode ons biedt om onszelf uit te drukken voor lief. Vanaf jonge leeftijd identificeren en verfijnen we het beeld dat we uitstralen naar anderen op subtiele, maar grenzeloze manieren. De brede waaier aan opties kan ons onafhankelijkheid en een gevoel van onoverwinnelijkheid geven. Maar wat als de enige kleding die beschikbaar is, er voor zorgt dat u voor een jongen wordt aangezien terwijl u zich identificeert als een vrouw? Dit was het geval voor de mode-alumni en oprichter van Short Favour, Dru Presta. Als iemand van geen standaard lichaamslengte heeft zij jarenlang op de kinderafdeling gewinkeld, maar ze had een hekel aan de kleuren en patronen van meisjeskleding, waardoor ze vaak jongenskleding kocht.

Jones, afgestudeerd aan de modeontwerp-opleiding bij Parsons, is van mening dat het toepassen van haar kennis en vaardigheden bij het ontwikkelen van praktische, stijlvolle accessoires voor rolstoelen enorm belangrijk is. "Een handmatige of elektrische rolstoel is net zo persoonlijk als een maatpak", zegt ze. "Het weerspiegelt levensstijl en persoonlijkheid."

1 op de 5 mensen leeft met een handicap en het is een lot dat iedereen in de loop van hun leven zou kunnen treffen. Het doel van Thomas bij Cur8able is om de barrières te doorbreken die de toegang tot mensgericht en aangepast ontwerp onmogelijk maken. Actrice en activiste Jameela Jamil, die een onzichtbare handicap heeft, maar tijdens haar tienerjaren 2 jaar in een rolstoel zat, tolereert geen excuses voor de blinde vlek voor deze consument en zegt: "Als je als ontwerper niet kunt ontwerpen voor verschillende lichamen, ben je gewoon niet erg getalenteerd. Dan moet je terug naar school." Maar het ontbreken van het gehandicapte lichaam op de modeacademie is ook een probleem.

Hoe mode kan omgaan met de gehandicapte consument

Acteur en model Danny Gomez genoot van een succesvolle carrière in het op uiterlijk gerichte Los Angeles tot hij op 33-jarige leeftijd een dwarslaesie opliep. "Voor het eerst besefte ik hoe het voelde om onzichtbaar te zijn", zegt hij. De barrières die nog moeten worden overwonnen, zijn terug te voeren op onze vormingsjaren. "Als kinderen wordt ons geleerd weg te kijken", zegt Thomas. "Dus we kijken mensen in een rolstoel niet in de ogen."

Als we ons als samenleving niet bezighouden met de gehandicapte medemens, is het niet zo verrassend dat de mode-industrie geen belangstelling heeft om deze consument te kleden. Maar de realiteit is dat ongeveer 20 procent van het mode-kopende publiek wordt gedwongen om de broekspijpen af te knippen of twee keer zoveel uit te geven aan verstelwerkzaamheden dan wat een kledingstuk waard is. Zappos onderscheidt zich als retailer op dit gebied en heeft het respect van van de klant die aangepaste kleding nodig heeft, verdiend vanwege zijn ongewone beleid om losse schoenen te verkopen, evenals zijn eenvoudige retourbeleid en behulpzaam klantadvies. De website biedt zowel reguliere merken als adaptieve merken aan samen met producten die onbedoeld aangepast zijn, zoals instapschoenen of een shirt met ritsen of magneten.

Derek Flores van Zappos beschrijft hun assortiment als wat op de markt beschikbaar is en past bij de consument, en essentiële stukken waar meer aan ontworpen en aangepast moet worden. “Zappos kan zich in vele bochten wringen en veel aanpassingen doen, als het idee klopt. Dat is hoe Zappos Adaptive ooit begon.”

Jamil is vol lof over de manier waarop Tommy Hilfiger in de aangepaste mode stapte, maar bestempelt de industrie in het algemeen als "gênant". Het lijkt een slechte strategie een dergelijke kans om zaken te doen te blijven missen, vooral nu we de meest dramatische vertraging van 2020 achter de rug hebben. Samen met het eerder genoemde gebrek aan ontwerptalent wijst Jamil ook op het aanhoudende probleem van elitisme aan de bovenkant van de mode. "Het woord ‘exclusief’ zou niet positief moeten zijn. Exclusiviteit is geen macht, het is dom," zegt ze," je sluit daarmee klanten uit en dus geld.”

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.

Beeld: Brad Swonetz gestyled door Stephanie Thomas voor Zappos Adaptive