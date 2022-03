Abercrombie & Fitch lanceert activewearmerk YPB

Abercrombie & Fitch stapt de activewearmarkt in met de lancering van submerk YPB, zo is te lezen in een persbericht. YPB staat voor ‘Your Personal Best’.

Het submerk biedt ‘fashion-forward doch functionele activewear en accessoires’ voor mannen en vrouwen. “We zijn toegewijd aan het kleden van onze millennial klanten voor elke gedeelte van hun leven, of ze nu reizen, brunchen met vrienden of een bruiloft vieren. Actief zijn is een ander belangrijk deel van die lifestyle en nu met de lancering van YPB kunnen we aan die behoefte voldoen,” aldus Kristin Scott, global brand president van Abercrombie & Fitch Co. in het persbericht.

De collectie is nu verkrijgbaar via de website van Abercrombie & Fitch en in het gros van de Noord-Amerikaanse winkels van het merk. Maten lopen van XXS tot en met XXL met extra opties voor een kortere of langere lengte.