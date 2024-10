About You en Netflix lanceren nieuw modelabel: Netflix Collection

About You en Netflix slaan de handen ineen voor de lancering van een nieuw modemerk: Netflix Collection. Het nieuwe modemerk haalt, zoals de naam doet vermoeden, inspiratie uit diverse Netflix films en series, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De eerste collectie lanceert eind deze maand.

Op 28 oktober worden twee items gelanceerd die ‘de toon zetten voor de samenwerking’. Het gaat om een hoodie en een T-shirt voorzien van een quote uit de serie ‘Sex Education’. Onder de quote staan de logo’s van About You en Netflix. De prijzen van de items liggen tussen de 39,90 en 69,90 euro.

Alle items worden in gelimiteerde oplage uitgebracht. De tweede drop volgt in december en volgend jaar zullen meer items worden gelanceerd, zo melden About You en Netflix.