About You lanceert platform voor digitale mode ‘Hypewear’

About You heeft een eigen platform voor digitale mode gelanceerd genaamd Hypewear, zo is te lezen in een persbericht van het bedrijf. Op het platform zijn mode NFT’s te koop.

“Wat hiervoor alleen bestemd was voor de weinige rijke high-fashion liefhebbers met kennis van cryptovaluta, is nu toegankelijk voor iedereen,” aldus het persbericht. Hypewear wordt door About You de eerste ‘winkel van digitale mode voor de mainstream’ genoemd. Betalen via cryptovaluta hoeft dus niet, klanten kunnen ook met euro’s en Amerikaanse dollars betalen. “Door het NFT platform Hypewear te lanceren neemt About You de volgende logische stap in de missie om klanten te helpen zich uit te drukken via mode en hun persoonlijkheid te tonen.

Het assortiment op het nieuwe platform zal bestaan uit items van toonaangevende 3D mode ontwerpers en grafisch ontwerpers, maar ook klassieke merken uit de mode, sport, muziek en gaming wereld. De digitale mode items zullen wekelijks gelanceerd worden in gelimiteerde drops van exclusieve one-of-a-kind items, aldus het persbericht. Klanten moeten na een aankoop een foto uploaden op Hypewear waardoor de digitale kledingstukken op maat gemaakt worden voor de gebruikers. Vervolgens kunnen de items gedeeld worden via social media kanalen.

“De metaverse heeft een nieuwe en spannende wereld geopend voor bedrijven en mode,” zo meldt Tarek Müller, mede-oprichter en Co-CEO van About You, in het persbericht. “Bij About You willen we deze wereld ook helpen vormen. Met Hypewear brengen we ons merk de digitale wereld in en stellen we iedereen in staat er een onderdeel van te zijn vanaf nu. Het is onze visie dat alle fysieke mode items ooit ook ingezet kunnen worden als digitale items. We willen een bestemming worden voor digitale mode en de mainstream garderobe van de metaverse.”

Sinds eind vorig jaar is de modewereld ‘in de ban’ van de metaverse, een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality. Zo kondigden bedrijven zoals Balenciaga, Adidas, OTB, Mango, Philipp Plein, H&M, Benetton, en Nike, Inc. stappen aan op het gebied van de metaverse. Recentelijk vond de allereerste Metaverse Fashion Week plaats waar onder andere Tommy Hilfiger een collectie toonde. Vandaag nog kondigde de CFDA (Council of Fashion Designers of America) aan dat het een onderwijsprogramma ontwikkelt gericht op mode in de metaverse. In februari werd door onderzoeksbureau Global Industry Analyst Inc. geschat dat de gehele metaverse markt in vier jaar tijd een kleine 670 miljard euro waard zal zijn.