Accessoiremerk Ateljé brengt eerste kledingcollectie uit

Nederlands merk Ateljé zet de eerste stappen in de kledingsector. Het merk maakte de afgelopen jaren furore met de trendy telefoonaccessoires en tassen, maar breidt het assortiment nu uit.

De collectie is compact gehouden, zo blijkt uit het persbericht. Vijf t-shirts en een sweatshirt zijn uitgebracht in zwart, wit en grijs. Elk item heeft handgetekende grafische ontwerpen. De ontwerpen zijn geïnspireerd op vintage T-shirts, favorieten van mede-oprichter Yara Michels. De keuze voor zwart, wit en grijs is wat onverwacht van het doorgaans kleurrijke merk, maar er is juist gekozen voor tijdloze tinten zodat de items lang mee kunnen gaan.

“Ateljé betekent studio. Dat zit sinds dag één in onze naam. Kleding maken is daar misschien wel de meest letterlijke vertaling van. Ons doel is om de dingen die je elke dag draagt, net iets leuker te maken”, aldus mede-oprichter Yara Michels in het bericht. “Onze community van head to toe kunnen kleden, zat eigenlijk altijd al in het plan. Het is een droom om ons Ateljé universum zo uit te breiden.”

De eerste kledingcollectie is te koop via de webshop van Ateljé. Prijzen beginnen vanaf 69,95 euro.