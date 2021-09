Accessoiremerk Wandler introduceert broekencollectie

Een verrassende stap van accessoiremerk Wandler: het merk introduceert een broekencollectie, zo blijkt uit een persbericht. De collectie bestaat uit leren en denim broeken.

De broeken variëren van een maat 24 tot en met 32, zo blijkt uit het bericht. Een prijs voor de items wordt echter niet genoemd. De collectie wordt verkocht bij een selectie high end retailers zoals Net-à-Porter, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Luisa Via Roma en Kiki Niesten.

“Leer is altijd Elza’s eerste passie geweest,” aldus het persbericht, verwijzend naar de opricht Elza Wandler. “Een passie die ze kon voeden door haar gelijknamige accessoires merk dat ze in 2017 oprichtte met een visie om een Wandler universum te maken die een nieuw gevoel van luxe biedt dat trends en tijd overstijgt. Daarom hebben we de stijlcode van Wandler dit seizoen uitgebreid met de introductie van leren broeken en hebben we deze silhouetten ook toegevoegd in denim.