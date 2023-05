Ace & Tate hint op samenwerking met Ganni

Het Nederlandse brillenmerk Ace & Tate gaat samenwerken met Deens modemerk Ganni, zo blijkt uit een teaser die Ace & Tate via LinkedIn deelt.

In de korte video is een felle, geel-groene brilmontuur te zien. Daarnaast bedekt 'Ganni' in geel-groene graffiti-letters het logo van het Nederlandse brillenmerk. Het gaat dus mogelijk over een samenwerking waarbij de twee merken een collectie lanceren.

De lancering van het project staat op 7 juni gepland. “Stay tuned”, aldus Ace & Tate op LinkedIn.