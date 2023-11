Achter de schermen bij Labels & Things: ‘soms moeten er een half miljoen krokodilletjes naar twintig verschillende producenten’

Van de krokodilletjes van Lacoste tot avant-garde hoeden voor couturiers: Labels & Things is van alle modemarkten thuis. Twee decennia geleden begon het verhaal van het bedrijf als natuurlijke volgende stap voor de bereisde Emmy Burm. Ze sprak toen al vloeiend Mandarijn Chinees en kende zowel het labelvak als de Aziatische bedrijfscultuur op haar duimpje. Na jarenlang organisch groeien staat er een klein Europees-Aziatisch label en logoproductiehuis op poten, gerund door efficiënte kleine teams over de hele wereld.

Organisch groeien van West naar Oost

“We hebben mensen van all-over,” begint Labels & Things oprichtster Emmy Burm, “zoals Matthieu, onze sterke Franse sales partner waarmee we al zo’n 15 jaar samen werken en die ook veel ervaring heeft in de labelindustrie. En onze Italiaanse Vania, die voor al onze grote concurrenten in Italië heeft gewerkt en die nu sinds 5 jaar onze Product & Style Developer is en onze Expo Standen ontwerpt.” Zelf is de eigenaresse druk bezig met het binnenhalen van grote nieuwe sales accounts en ze leidt het contact met leveranciers uit China, waar het Labels & Things verhaal begint. Na haar universitaire studie Oosterse Filologie vertrok Emmy in september 1985 vrijwel direct naar Taipei om “écht” Mandarijn te leren. Daar is ze na 2 jaar studie en parttime jobbing per toeval begonnen te werken voor een Parijs bedrijf in de fashion labeling. De nu 80+-jarige eigenaar van dat bedrijf was en is nog altijd een zeer bedreven persoon die Emmy bij alle fabrikanten wegwijs heeft gemaakt, een belangrijke stap in het verhaal van Labels & Things. Emmy heeft daar ook haar voormalige Taiwanese partner ontmoet en ze is met hem vertrokken naar Zuid-Afrika om daar een eigen leder- en borduurfabriek en een labelimportfirma op te richten.

Privé tegenspoed aan het begin van het nieuwe millennium markeerde het einde van Emmy´s reizigershoofdstuk. Ze liet alles achter zich en keerde terug naar België met drie Euraziatische kinderen die geen woord Nederlands spraken. Zelf was ze de taal ook zo goed als kwijt, maar ze kende haar product zo goed dat het succes in de Benelux niet lang op zich liet wachten. De eerste fabrikant van haar nieuwe agentschap, een grote Italiaanse labelmaker, gaf vertrouwen voor andere grote spelers waaronder toenmalige bekende Belgische merken River Woods en Mer du Nord. Emmy ontzorgde hen van alle decoratieve elementen die bij het productieproces komen kijken, van labeling tot vele soorten badges, knopen en elastieken logo tapes. Eerst met de hulp van slechts één Chinese part time studente, Lily, die in Antwerpen woonde, die zich heeft opgewerkt als een van Emmy´s belangrijkste medewerkster bij Labels & Things. Gaandeweg stapten steeds meer bekwame Aziaten en Europese mensen in het L&T businessbootje. Voorbeelden zijn Marijke, Internationale Sales Manager sinds 8 jaar en Heidi, de Belgische administratie assistente die doorgroeide tot CFO van het bedrijf en ook al 12 jaar in dienst is. Wat sinds 2005 bekend staat als Labels & Things is in feite een organisch groeiproces geweest met een stevige fundering: vakkennis, langlopende klantenrelaties en een meegroeiend team met ervaring.

Credits: Labels & Things

Kruisbestuiving

De aanwezigheid van Labels & Things in buitenlandse markten zoals China is sterk alsook de hechte band met die bedrijfsculturen. Dat leidt tot wat Emmy zelf beschrijft als “kruisbestuiving”. De Europese mindset van klanten op het gebied van trends en mode wordt vertaald op het hoofdkantoor in België, maar de orders worden lokaal opgevolgd door Labels & Things teams in China, Vietnam en Turkije. “De kennis op het gebied van productie wordt continu verbeterd – denk bijvoorbeeld aan een nieuw materiaal of een moderne technologie om beter labels te knippen. Je ziet ook veel gebeuren rondom duurzaamheid. We krijgen elk seizoen een catalogus met dat soort nieuwe technieken van onze belangrijkste fabrikanten en daarmee kunnen wij onze klanten van groot tot klein beter wegwijs maken in het grote “duurzame” certificatenbos. Dat leidt tot synergie van design, productie, sales en veel nieuwe mogelijkheden.”

Voor het managen van die internationale relaties is een sterke operationele visie nodig. Emmy: “We hebben soms orders van een half miljoen krokodilletje die dan naar een stuk of twintig verschillende producenten moeten worden gestuurd. Fabrikanten verschepen niks rechtstreeks naar de producenten van onze klanten, dus alle onze orders worden eerst verpakt en verstuurd vanuit onze Shanghai en Ho Chi Minh branches naar de vendors van onze klanten. Voor sommige landen heb je speciale importdocumenten nodig. Dit wordt gemanaged door onze shipping departments in de respectievelijke branches en we hebben ook een klein warehouse waar we voor hele grote orders wat voorraad houden. Daar is allemaal goed overzicht voor nodig, en dankzij ons in-house e-shopsysteem, dat we zowel in het Chinese als het Belgische kantoor gebruiken, praten we allemaal dezelfde taal.

Credits: Labels & Things

Internationaal en familiaal

De grote succesfactor van Labels & Things is de combinatie van dat internationale en een custom manier van R&D. Het stelt het bedrijf in staat om voor grote merken te produceren en toch een boetiekmentaliteit te behouden. “We staan echt bekend om het meedenken met onze klanten en zijn sterk op vlak van ontwerp”, zegt International Sales Manager Marijke Melis. “We zeggen zelden dat iets niet mogelijk is en vinden altijd wel een oplossing, dankzij partners die Emmy al jaren kent en waarmee wordt gehandeld in alle vertrouwen. Bovendien hebben we mensen in huis die wandelende productiewoordenboeken zijn zoals Emmy en Vania. Door onze internationale aanwezigheid kunnen we inspelen op de noden van de klant en dankzij onze service en flair komen ze met alle plezier terug.”

De huisstijl van Labels & Things heeft volgens Marijke een “familiale vibe”. “Wij zijn een redelijk horizontaal en heel hecht team. Het is ook een familiebedrijf en dat begint met een moeder en haar dochter.” Emmy heeft in die zin een Aziatische waarde mee naar huis gebracht: “Toen ik in Taiwan woonde met 22 jaar had ik ook een Chinese vrouw in mijn leven die die zich over mij ontfermde. Jij hebt hier geen familie, maar je hebt mij, zei ze toen. Nu krijgen we de feedback terug van ons Aziatische teammembers en onze sales, bijvoorbeeld als we op een beurs staan of onze agenten mee uit eten nemen: we zijn one happy family.”