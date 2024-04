Achter de schermen bij Vingino: een duik in de wereld van denim

In een recent gesprek met FashionUnited onthulde Bas Horlings, denimontwerper bij Vingino, hoe zijn passie voor denim zich ontwikkelde van een persoonlijke interesse naar professionele expertise. Bas deelde inzichten over zijn start in de mode, zijn groei binnen het vakgebied, en hoe deze ervaringen zijn werk bij Vingino beïnvloeden. Dit interview biedt een kijkje achter de schermen bij het creatieve proces van denimontwerp en illustreert hoe Vingino inspeelt op actuele trends en consumentenvoorkeuren in een veranderende modewereld.

Kun je vertellen wat je oorspronkelijk aantrok in denim en hoe je deze passie hebt ontwikkeld tot een professionele expertise?

Mijn liefde voor denim begon, denk ik, op de middelbare school. In mijn tijd was het, meer dan nu, belangrijk - althans, dat vonden we - wat voor jeans je droeg. Er was een aantal merken waarmee je per se het schoolplein wilde betreden. In die tijd was WE-ARE Replay helemaal hot, en ik nam er bijbaantjes voor om zo'n broek te kunnen dragen. Ik was altijd al gek op mode, alleen zat ik in eerste instantie qua opleiding meer in de sport. Pas later, toen ik bij Vingino begon te werken, heb ik al doende alles geleerd over denim, design en het productieproces.

Credits: Vingino

Kun je ons door je creatieve proces leiden vanaf het moment dat je inspiratie vindt tot aan de conceptontwikkeling voor een nieuwe denimlijn? Waar haal je meestal je inspiratie vandaan?

Het creatieve proces gaat eigenlijk altijd door; mode staat nooit stil en verandert inmiddels sneller dan ooit. Aan het begin van een seizoen doen we verschillende shoppings, dat wil zeggen de stad in en kijken wat er speelt. Daarnaast, tijdens trips naar fabrikanten, zorgen we dat we ook markten bekijken in steden als Bangkok, Hongkong en Istanbul. Hier zie je vaak wel een algemene tendens in prints, wassingen en fits die je vertaalt naar de collecties.

Hoe pas je het designproces aan om te voldoen aan de veranderende behoeften en voorkeuren van consumenten, vooral met betrekking tot pasvorm en comfort?

Je houdt de vinger aan de pols met doorverkoopcijfers. Daarnaast is het een stukje gevoel welke kant het opgaat. Je ziet de laatste 3 jaar dat de fits steeds wijder worden. Deze wijdere fits verkocht 3 jaar geleden nog niet zo goed; dan is het zaak om als designteam er toch achter te blijven staan. Dan heb je een beetje eigenwijsheid nodig.

Kun je iets vertellen over het proces van feedback dat je doorloopt voor een denim collectie? Hoe beslis je welke feedback te incorporeren en wanneer een design 'af' is?

We doen proto meetings waar we proto’s doorspreken en alle feedback welkom is. Het is een combinatie van factoren of je er iets mee doet of niet. In het voorbeeld van de wijdere fit 3 jaar geleden is het goed om ergens achter te blijven staan en een koers te blijven varen wanneer deze is ingezet. Aan de andere kant is het altijd goed om te blijven luisteren naar onze klanten, zowel B2B als B2C, omdat hier altijd veel nuttige informatie uit voortvloeit, wat ook weer kansen biedt. Vanuit de vraag naar comfort bijvoorbeeld hebben we een "supersoft" denim ontwikkeld die aan de binnenkant gebrushed is, zoals je dat bij sweat ziet. Iets dergelijks was nooit ontstaan als we niet naar feedback hadden geluisterd.

Credits: Vingino

Kun je uitleggen wat denim onderscheidt van andere stoffen, zowel in termen van productieprocessen als de uiteindelijke draageigenschappen?

Denim is een product/stofsoort dat leeft. Persoonlijk vind ik dat een denim die je langer draagt met de tijd mooier wordt; wanneer er door het dragen extra vervagingen ontstaan. Daardoor krijgt een denim letterlijk een persoonlijke touch van de drager en wordt hij uniek. Doordat een denim vaak geweven wordt in een keperbinding met een indigo gekleurd kettinggaren en ongekleurd inslaggaren is dit mogelijk. Hierdoor is denim echt uniek ten opzichte van andere stoffen en de mooiste stof om te dragen. Daarnaast is denim een stof die tegen een stootje kan, ideaal voor bijvoorbeeld kinderen die graag buitenspelen.

Wat zijn je tips voor consumenten bij het kiezen van het perfecte paar denim, rekening houdend met factoren zoals pasvorm, wassing, en duurzaamheid?

Ten eerste, kijk wat je mooi vindt; je gaat er immers letterlijk mee de straat op en een broek die je om andere redenen koopt, blijft in de kast liggen. Qua pasvorm kan ik je aanraden om, gezien de huidige modetrend, een niet te strakke jeans te kopen. Een mooie bijkomstigheid daarvan is dat je 100% katoenen denim kunt kopen omdat elasticiteit niet nodig is. Op denims van 100% katoen krijg je hele mooie wassingen en vervagingen waar ik het eerder over had, en het goede daarvan is dat het duurzamer is omdat het bijvoorbeeld makkelijker te recyclen is.

Als afsluiting, hoe past Vingino binnen deze visie en toekomst van de denimindustrie? Kun je ons iets vertellen over wat Vingino uniek maakt in zijn benadering van denim, en wat we kunnen verwachten in de komende collecties?

Bij Vingino zijn we constant bezig met het ontwikkelen van onze denim collectie. We komen altijd met uitgesproken wassingen, vernieuwende fits en mooie details. Onder andere door details zoals het Italiaanse vlaggetje zie je direct van een afstand dat het om een "Vingino" jeans gaat. Daarnaast zijn we altijd in ontwikkeling qua stoffen zoals de eerder genoemde supersoft, 4 way stretch en een silk touch denim. Komende SS25 collectie zullen we weer een nieuwe stof special introduceren, namelijk onze speciale "lightweight" denim. Een stof die licht, comfortabel en fris is tijdens het dragen, ideaal voor de hete zomers. Zo kun je ook tijdens de warme zomerdagen een kledingstuk van de mooiste stof denim dragen. Omdat we bij Vingino geloven in onze kwaliteit die tegen een stootje kan, geven we vanaf onze winter 24 collectie op elke denim broek 5 jaar garantie.