Achter de schermen van fashion event CTWLK 2021 van Sessibon

Mijn naam is Tara Klok, ik zit in mijn eerste jaar van de mbo 4-opleiding Business en Fashion, bij Zadkine in Rotterdam. Door onze docent van modevorming zijn een aantal studenten gevraagd om mee te helpen achter de schermen van fashionshows, waar de nieuwste trends voor feestkleding en winter ‘21/’22 geshowd worden door Sessibon in Maastricht. www.sessibon.nl

We zijn gestart met het ophalen van alle kleding bij de winkels, die aan de show deelnemen. Bo heeft samen met Noel Hermsen van Sessibon de muziek voor de show geselecteerd. Nadat we de kleding op de locatie hebben gebracht was het nog een hele organisatie om de outfits samen met de infokaarten met de namen van de modellen en de rondes waarin ze lopen op de hangers te hangen.

Voor elke show is er een briefing en fitting. We mochten ook meedenken over de styling van de outfits en de schoenen uitkiezen. Het stomen van de kleding is heel belangrijk omdat je natuurlijk geen kreukels tijdens de show wilt zien. Joyce en de andere medewerkers van Sessibon hebben ons heel goed geholpen met de organisatie en hebben alles heel duidelijk uitgelegd.

Beeld: Zadkine

Beeld: Zadkine

De modellen waren ondertussen samen met Noel de choreografie aan het oefenen. De generale repetitie is nog niet met de kleding aan maar wel met de accessoires zodat de cameraman weet waar hij zich op moet focussen en het licht goed geregeld kan worden.

Hierna zijn ook nog wat designers langs gekomen om hun collecties te brengen, vooral deze collecties waren erg gaaf om te zien. We hebben aan meerdere shows achter de schermen mogen meewerken. Dit is allemaal goed gegaan. De shows zijn opgenomen omdat er vanwege de Lock-down geen publiek bij aanwezig kon zijn, dit is wel heel jammer want de sfeer is dan wel heel anders. Een voordeel is dat je wel een groter publiek kan laten kijken naar de livestream. Nadat de shows opgenomen waren hebben we alle kleding van de shows gecontroleerd op eventuele beschadigingen, make-up vlekken en weer gesorteerd op winkel.

Beed: CTWLK

In de avond hebben we samen met het hele team wat gegeten en de shows gekeken, ook dit was erg gezellig en het was geweldig om te zien waar we met zijn allen meerdere dagen hard aan hadden gewerkt. We hebben veel geleerd en de klanten waren heel tevreden. De aftermovie staat op YouTube;