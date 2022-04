Achtste en laatste periode NOW goed voor 31.000 aanvragen: een na laagste aantal tot nu toe

Het UWV ontving voor de achtste en laatste periode van NOW 31.000 aanvragen, dat meldt de organisatie door middel van een persbericht. Dit is het een na laagste aantal aanvragen dat tot nu toe plaatsvond. De aanvraagperiode sloot afgelopen middernacht.

In zijn totaliteit keerde het UWV over alle acht periodes van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, die half maart 2020 opgezet werd, ruim 22,8 miljard euro aan voorschotten uit, aldus het UWV. Dit bedrag zal wel nog licht groeien wanneer de laatste aanvraagperiode compleet is verwerkt.

Tijdens NOW 6.0 lag het beroep op de maatregel het laagst. De maatregel zou destijds ook afgesloten worden, maar werd opnieuw in het leven geroepen nadat eind november 2021 een nieuwe lockdown werd aangekondigd.