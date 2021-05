ACM neemt misleidende duurzaamheidsclaims in kledingsector onder de loep

Unsplash

De Autoriteit Consument Markt start onderzoeken naar misleidende duurzaamheidsclaims in drie sectoren. Een van die sectoren is de kledingbranche, zo is te lezen in een bericht op de website van de organisatie. “De ACM heeft deze sectoren gekozen omdat zij bij vooronderzoek hier veel mogelijk misleidende duurzaamheidslcaims zag. Bovendien speelt duurzaamheid voor consumenten bij hun aankopen in deze sectoren een grote rol,” aldus het bericht.

In de kledingsector heeft de autoriteit al 70 bedrijven aangeschreven. ACM geeft enkele voorbeelden van misleidende duurzaamheidsclaims. Zo schrijft de autoriteit dat een kleding aanbieder de claim gebruikt ‘T-shirt van biologisch katoen’ terwijl het product maar uit 50 procent biologisch katoen bestaat en dat op een kledingwebsite gefilterd kan worden op duurzaamheid, maar bij de getoonde items niet duidelijk is wat er duurzaam is aan de kleding.

ACM biedt meerdere vuistregels voor duurzaamheidsclaims. Zo moet duidelijk zijn welk duurzaamheidsvoordeel een product heeft, de claims moeten onderbouwt zijn met actuele feiten, vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn, visuele claims en keurmerken moeten duidelijk en niet verwarrend zijn voor consumenten en bedrijven moeten eerlijk en concreet zijn over duurzaamheidsinspanningen. Bedrijven die consumenten misleiden met claims kunnen een boete tot 900.000 euro opgelegd krijgen

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, in het persbericht: “Wij doen deze actie om bedrijven te activeren hun duurzaamheidsclaims kritisch te bekijken op juistheid, duidelijkheid en onderbouwing. We starten met deze drie sectoren omdat hier het duurzaamheidsaspect voor consumenten een grote rol speelt bij hun aankopen. Consumenten moeten de duurzaamheidsclaims kunnen vertrouwen. En bedrijven met eerlijke claims mogen geen oneerlijke concurrentie ondervinden van bedrijven die consumenten misleiden met misleidende claims.”

Het bewust duurzamer laten lijken van een product of bedrijf wordt in de industrie ook wel bestempeld als greenwashing. Volledige transparantie over materialen en de productieketen kan greenwashing tegen gaan.