Addy van den Krommenacker en A ka so zetten acties op voor Oekraïne

Vandaag is de landelijke actiedag van Giro555 Samen in actie voor Oekraïne. Modeontwerper Addy van den Krommenacker heeft zondagavond laten weten een jurk te veilen waarvan de volledige opbrengst zal worden gedoneerd. Voor de hoogste bieder zal hij de zijden organza jurk in de kleuren van de Oekraïnse vlag tevens op maat maken, aldus Van den Krommenacker in zijn mailing. Zondagavond 21.30 uur was het hoogste bod 10.000 euro. Geïnteresseerden kunnen hun bod indienen per email.

Ook het Belgische merk A ka so heeft een actie opgezet, zo meldde het afgelopen zaterdag in een nieuwsbrief. "A ka so staat voor wederzijds respect en waardering over lands- en cultuurgrenzen heen. De escalatie van het gewapend conflict in Oekraïne laat ons bij Akaso niet ongevoelig. Voor iedere verkoop sinds 24 februari tot en met 15 maart schenken wij een Akaso kledingstuk aan erkende internationale hulp-organisaties die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen, en via de Oekraïense Ambassade in België," aldus het bedrijf in de mailing.

Donaties en veilingen

Ook op Linkedin komen Nederlandse steunacties voorbij. SchoenenZaken Meesters in Herenschoenen is vrijdag jl. gestart met de veiling van een paar herenschoenen in maat 43, waarvan de opbrengst wordt gedoneerd naar Giro 555. Fashion for Good museum uit Amsterdam meldde de opbrengst van gekochte museumkaartjes van afgelopen zaterdag 5 maart te gaan doneren. De Bijenkorf meldt vandaag een donatie te hebben gedaan aan Giro 555 'en nodigen iedereen die daartoe de mogelijkheid heeft dit ook te doen', aldus het warenhuis op Linkedin.