Adidas begint al met gecontroleerde verkoop Yeezy-producten in mei

Adidas begint al snel met de verkoop van Yeezy-producten, zo blijkt uit een statement van het merk. Halverwege mei bevestigde het bedrijf al dat het Yeezy-producten zal gaan verkopen en een groot deel van de opbrengsten zal doneren aan goede doelen. Nu blijkt dat deze maand nog gestart wordt met de verkoop.

Adidas meldt dat het aan het einde van mei begint met de verkoop van bestaande Yeezy-producten via de eigen website en via de eigen app. De producten worden dus niet via derden verkocht, zo blijkt uit het statement.

Adidas zette in oktober 2022 de samenwerking met artiest Ye, de bedenker van Yeezy, stop. Ye deed daarvoor meerdere controversiële uitspraken waarna meerdere merken de samenwerking stopzette met de artiest. De voorraden waarmee Adidas bleef zitten door de abrupte stop hebben een waarde van 1,2 miljoen euro, zo bleek enkele maanden later. Adidas geeft in het statement van maandag ook aan dat het ook door is gegaan met de productie van Yeezy items waarvoor het al orders had gezet bij de producenten. “Dit is gedaan om de partners in de productieketen te beschermen tegen de negatieve effecten van annuleringen,” aldus de groep.

Een groot deel van de opbrengsten zullen nu gaan naar geselecteerde organisaties die actief werken aan het bestrijden van discriminatie en haat, waaronder racisme en antisemitisme. Dit is significant aangezien Ye diverse antisemitische uitspraken deed voordat de samenwerking met Adidas stop werd gezet.

Adidas geeft aan dat het heeft geluisterd naar medewerkers, organisaties, gemeenschappen en consumenten wanneer het keek naar de opties om om te gaan met de voorraad. “Verkopen van de voorraad en doneren was de optie waar organisaties en belanghebbenden waar we mee spraken de voorkeur aan gaven,” aldus Adidas CEO Bjørn Gulden in het bericht. “We geloven dat dit de beste oplossing is omdat het de gemaakte schoenen respecteert, het werkt voor onze mensen, het een voorraadprobleem oplost en het een positief effect zal hebben op onze gemeenschappen.”